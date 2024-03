Cinque anni per lo Chalet, grande festa con dj, aperitivo e tanti regali

Cinque anni di attività per lo Chalet di via XIV Settembre. E per celebrare questo traguardo una festa con un ricco programma. Si inizia alle 19 con Dj set super fresh by Semø. A seguire Pesca con ricchi premi: bottiglie, gadget, drink e… sorprese! Un mega biglietto per lasciare il vostro augurio: il più originale vince una bevuta! Momento juke box: mezz’ora di song con dedica. E a mezzanotte come da tradizione torta e brindisi per tutti!