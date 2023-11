Gli albanesi che vivono a Perugia festeggiano l'indipendenza della Patria con canti, balli e poesie

In occasione del giorno dell’indipendenza dell’Albania (il 28 novembre), la Scuola Albanese a Perugia organizza un’attività culturale che si svolgerà il 25 novembre 2023 presso il Circolo la Piroga, in via Ferento 9 a Perugia alle ore 17.

Parteciperanno all’evento Gianluca Tuteri, vice sindaco di Perugia, il Agim Nuhiu vice ministro della cultura della Repubblica della Macedonia del Nord e Vesel Memedi, ambasciatore della R. N. Macedonia. Invitati anche gli ambasciatori del Kosovo e dell’Albania.

Durante la serata si svolgerà il programma culturale con video proiettati, esecuzione dell’inno nazionale albanese, canzoni, balli, poesie, con i saluti degli organizzatori e degli ospiti.