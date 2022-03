Fare sul serio nel mondo della musica: un workshop con il musicista Paolo Benvegnù all'Associazione Doremilla di Magione

L'Associazione Doremilla di Magione intende offrire un supporto teorico e pratico a chi intende fare della propria musica una professione. Per questo motivo ha indetto un workshop dal titolo “Vivere con la musica. Come ideare, realizzare, produrre e proporre la tua Musica” con il musicista, produttore e performer Paolo Benvegnù.

Il corso è strutturato in dodici incontri a partire da sabato 2 aprile per un massimo di dieci partecipanti. Le lezioni affronteranno tutti i temi legati alla composizione, scrittura di canzoni in particolare, dalla stesura del testo alla ricerca della coesione con la parte musicale; inoltre sarà presente una parte teorica in cui i corsisti potranno entrare nel mondo della produzione della propria musica acquisendo conoscenze sui più attuali strumenti di registrazione, utilizzo degli effetti, mixaggio, strumenti virtuali, programmi specifici per computer avendo la possibilità, a fine corso, di operare su una propria creazione, dall’idea alla registrazione.

Grazie all’ampia esperienza nel campo discografico, Paolo Benvegnù è anche autore e compositore per artisti come Mina, Irene Grandi, Marina Rei; verranno forniti contatti e consigli su come muoversi nel settore della discografia per fare di una passione una professione.

Ad affiancare Benvegnù nel workshop ci sarà Gabriele Berioli, musicista e tecnico del suono. Berioli si occupa della gestione dello studio di registrazione presente nella sede dell'Associazione, il "Doremilla Music Box", dove nel corso degli anni ha avuto modo di registrare e produrre numerosi artisti e band locali.

Il percorso prevede inoltre la possibilità per ogni corsista di registrare un proprio elaborato al termine del workshop e la partecipazione ad una lezione speciale “on stage”, alla quale seguirà il concerto di Paolo Benvegnù e della sua band, presso il locale “Rework” di Perugia in occasione dell'evento “Humus Spring Fest” il 16 aprile 2022.