La Famiglia Perugina festeggia l'estate di San Martino con castagne e vino

L'associazione socio culturale della Famiglia Perugina, in collaborazione con l’Associazione culturale Chata, celebra la festa di San Martino con un incontro conviviale presso il complesso monumentale di Sant'Anna (viale Roma n. 15 a Perugia).

L’appuntamento è programmato alle ore 17.00 dove, il cuoco “Renato” proporrà, oltre alle tradizionali castagne, vernaccia e bevanda speciale etrusca per gli astemi, anche torta al testo con prosciutto e dolci. Nell’occasione sarà proiettato un video sulla figura di San Martino con musica appropriata che allieterà la festa che vedrà tutti i partecipanti antorno ad un gran fuoco dove saranno arrostiti i preziosi “marroni” di Spoleto.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (presidente Giovanni Brozzetti cell. 3281503105) al fine di contenere la presenza massima di 50 persone munite di mascherina e Green pass.

L'11 novembre si celebra la festa di San Martino, o Estate di san Martino. È un'importante ricorrenza che unisce la liturgia cristiana alla tradizione contadina legata all'apertura delle botti di vino novello e ai piaceri della buona tavola.

In questi giorni infatti nei vigneti si aprono le botti per i primi assaggi del vino "novello" (da qui il detto: "a San Martino ogni mosto diventa vino") e in antichità era pratica comune rinnovare i contratti agricoli e tenere grandi fiere di bestiame. L'11 novembre è anche conosciuta come Estate di San Martino, poiché di solito in quella settimana l’autunno si fa più mite e non è raro incontrare giornate molto soleggiate. Questo, però, avveniva prima del cambiamento climatico… quindi appuntamento a giovedì con la Famiglia Perugina e l’associazione Chata per rivivere le tradizioni di un tempo.