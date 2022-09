FameLab Italia 2022, la finalissima a Perugia: 16 ricercatori si sfidano per trovare il miglior divulgatore scientifico dell'anno

Si svolgerà a Perugia, dopo 8 anni, la finale di FameLab Italia, il primo talent internazionale per giovani ricercatori scientifici, ideato nel 2005 e coordinato a livello globale dal Cheltenham Festivals, introdotto e coordinato dal 2012 in Italia dall’impresa sociale di comunicazione della scienza Psiquadro. Il talent vuole scoprire tra i ricercatori e le ricercatrici i nuovi talenti della comunicazione e futuri divulgatori in grado di rivolgersi con efficacia ad un vasto pubblico. L'edizione 2022 di FameLab Italia è l’undicesima, dopo aver toccato negli anni 25 città in tutta Italia e coinvolto circa 1000 giovani tra ricercatori e ricercatrici.

Il percorso è realizzato grazie a una collaborazione con più di 100 partner culturali tra Università, Istituti di Ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, musei e media partner tra i quali Rai Cultura e Rai Scuola.

La finale nazionale, che si svolgerà sabato a Perugia, ha fatto tappa nel 2015 a Milano ospitata nel padiglione britannico durante EXPO2015, a Roma nel 2016 presso l’Agenzia Spaziale Italiana e presso l’Auditorium Parco della Musica nel 2018 e 2019 durante il National Geographic Festival delle Scienze. Nel 2020 si è svolta a Trieste al Teatro Rossetti come evento speciale dello European Science Open Forum e nel 2021 a Catania presso il Teatro Sangiorgi.

La sfida finale a Perugia

A sfidarsi sul palco del Teatro Morlacchi sabato 1 ottobre alle 21.00, saranno in 16: studenti, dottorandi e ricercatori che avranno a disposizione solo 3 minuti per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona. Oltre alla brevità dovranno rispettare una sola regola: non usare immagini, ma solo una manciata di parole efficaci ed evocative e la loro abilità a stare sul palco.

A giudicarli 4 esperti: Viola Bachini, scrittrice e comunicatrice della scienza; Elisa Palazzi, professoressa di fisica del clima dell’Università di Torino; Thomas Vaccari, professore di bioscienze dell’Università di Milano e Giada Ricci, studentessa del quinto anno dell’ITTS A.Volta di Perugia e speaker del TED Ed Club.



La finale di FameLab chiude un percorso iniziato ad aprile, quando decine di giovani ricercatori si sono sfidati, in 8 città (Ancona, Brescia, Camerino Catania, Genova, Milano, Torino, Trieste), nelle selezioni locali.

I 16 finalisti, provenienti da oltre dieci università e centri di ricerca (Università Politecnica delle Marche , Università degli Studi di Brescia, Università di Pisa, Università di Catania, IIT, Università di Genova, UniSr - Università San Raffaele, Politecnico di Torino, Università di Torino, Università degli Studi di Udine, SISSA – Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste), tornano a Perugia dopo una masterclass tenutasi in città nel mese di giugno, dove, grazie all’ausilio di esperti nazionali e internazionali, hanno avuto l’opportunità di approfondire tecniche e strategie di comunicazione della scienza. La campionessa o il campione designato il 1 ottobre, rappresenterà l'Italia nella finale internazionale organizzata online dal Cheltenham Science Festival il 25 novembre.