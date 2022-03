"Facciamo rete": a Marsciano il 27 Marzo un grande evento di solidarietà a base di calcio e non solo

A Marsciano c'è grande attesa per domenica 27 Marzo, quando si svolgerà il triangolare di calcio in occasione dell’evento “Facciamo Rete”, organizzato dalla MS Agency e presentato da Silvia Epi. Si scende in campo per la solidarietà, con un pensiero speciale verso la comunità ucraina, duramente provata dalla guerra in corso.

Domenica 27 marzo alle ore 15 allo Stadio Comunale Alberto Checcarini di Marsciano si sfideranno, in nome della solidarietà, tre squadre: gli “Imprenditori del territorio” che sponsorizzano anche l’evento, gli “Assocentauri Calcio” (appartenenti alla Polizia di Stato) e “Finanzia & Friends” (finanzieri di Grosseto e personaggi noti). L’evento ospiterà anche gli attori di Frozen Elsa, Anna ed Olaf per la gioia dei bambini, che si renderanno disponibili per foto ed autografi.

Momenti di intrattenimento per grandi e piccini che si alterneranno nel corso del pomeriggio ad altri di riflessione.

Proprio in questi giorni è diventato, infatti, virale il video di una bambina ucraina che intona “Let It Go”, il main theme di Frozen, da un bunker durante i bombardamenti. A tal proposito “Facciamo Rete” si stringe attorno alla comunità ucraina, offrendo l’ingresso gratuito ai rifugiati di guerra: basterà inviare la richiesta tramite whatsapp al numero 3792231668.

In scaletta sono previsti anche degli spazi musicali a cura di alcune scuole di musica del territorio. Aurora Scorteccia coordinerà la “Fabrizio De André” di Marsciano e “Il Pentagramma” di Perugia, per loro canteranno Niccolò Cellini e Bianca Chiattini, poi anche la “Filarmonica Città di Marsciano” farà il suo ingresso in campo.

La finalità dell’iniziativa è quella di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza e il ricavato sarà distribuito in favore di “La casa di Pollicino” che offre servizi di accoglienza per minori, del progetto “Custodi del tempo” promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune di Marsciano a favore degli ultranovantenni, e dell’evento culturale “FiMania”. L’ingresso ha un costo di 7 euro e i bambini sotto i 14 anni entrano gratis.

L’evento patrocinato da Comune di Marsciano, Confraternita di Misericordia Marsciano, Figc Lega Nazionale Dilettanti Umbria e Associazione Italiana Allenatori Calcio, si è reso possibile grazie anche alla Nestor Calcio, nella persona del presidente Danilo Rosati, che ha concesso il campo, alla Protezione Civile di Marsciano e agli sponsor che hanno permesso di sostenere le spese: TiEmme Elettronica, Emu, David i salumi, La Cascina Cooperativa, Fail, Studio Legale Andrea Pilati.

I posti sono limitati e per l’accesso allo stadio saranno rispettate le normative anti Covid vigenti al momento.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti si possono acquistare nei seguenti punti vendita:

· L’angolo Dello Stile: Via XX Settembre 47/U (Perugia)

· B-One Eventi: Via Capitini 8/A c/o Quasar Village (Corciano)

· Pasticceria Trequattrini: Salita Biscarini 1/A (Marsciano)

· Minimpronte: Via Don Giovanni Minzoni (Marsciano)

· Petite Etoile: Viale Fratelli Ceci (Marsciano)

· Bar Ma-Ma: Via Tuderte, 43 (Marsciano)

· Bar Rossetti: Via Carlo Faina,1 (Marsciano)

· Bar Corner Kafe’: Via Caduti Sul Lavoro 2/G (Marsciano)

· Bar Schiavo: Viale Delle Resistenza, 31 (Schiavo)

· Bar Centrale: Viale Della Vittoria (Marsciano)

Gli organizzatori ringraziano anche le proloco e le associazioni che stanno promuovendo l’iniziativa aiutando nella vendita dei biglietti.