Diafo, il desiderio di cambiare diventa un videogioco: è il progetto degli studenti del Bonghi di Assisi

Verrà presentato venerdì 17 novembre alle 11.30 a Umbriafiere di Bastia Umbra, nell'ambito dell'VIII edizione di Fa' la cosa giusta! Umbria – fiera del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili – il videogioco narrativo Diafo – Desiderio di cambiare, realizzato dagli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore M. Polo - R. Bonghi di Assisi nell'ambito del progetto Stargate – Passaggio al futuro, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e coordinato da Cesvol Umbria.



Nel corso dell'incontro – a cui parteciperanno, insieme agli studenti, Carlo Menichini, dirigente scolastico dell'istituto assisano, e Matteo Uggeri, della Fondazione Politecnico Milano, che ha guidato la progettazione, le attività laboratoriali e la realizzazione del videogioco – verranno anche proiettati dei video di backstage della lavorazione. Saranno presenti anche i rappresentati del Cesvol.

Diafo – Desiderio di cambiare è un game narrativo che permetterà ai giovani giocatori di riflettere, in maniera coinvolgente e divertente, sulle scelte e i passaggi fondamentali del proprio percorso di studi e di vita. Obiettivo, questo, che è al centro di tutto il progetto Stargate – Passaggio al futuro, protagonista anche in altri appuntamenti ospitati a Fa' la cosa giusta! Umbria, come ad esempio l'incontro sulle attività laboratoriali dedicate alla realizzazione di strumenti musicali antichi – a cura dell'associazione Laus Veris ETS e con la partecipazione della dirigente Enza Ingargiola e degli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Mazzini” di Magione, che proporranno anche una piccola performance musicale – venerdì mattina alle 10.30. Sabato 18 sarà il momento “Dal Passato al Futuro” con le rappresentazioni della Compagnia della Ruggine di Todi e il Gruppo StarWars di Perugia. Domenica 19 novembre, gran finale con una giornata di performance tra arte, teatro, e musica alla “Scoperta dei talenti”.