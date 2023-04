Extra cuoca, verso la terza edizione dell'evento dedicato alle lady chef ambasciatrici dell'olio

Al via le iscrizioni per partecipare alla terza edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva”, il concorso nazionale ideato per promuovere il talento delle cuoche professioniste che intendono valorizzare le caratteristiche di qualità e gli impieghi in cucina dell’olio extra vergine d’oliva.

Promosso dal Comitato di coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione nazionale donne dell’Olio, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminile della Fic - Federazione Italiana Cuochi) e la collaborazione tecnica dell’Universita? dei sapori di Perugia, della Fondazione Evoo School, del programma televisivo Agrisapori e di Italia a tavola; il concorso si propone di mettere in risalto le competenze e la creatività delle cuoche professioniste, impegnandole nell’elaborazione di ricette che denotino particolare maestria nell’esaltare le proprietà organolettiche di uno degli oli finalisti alla XXXI edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario e della II edizione de La Goccia d’Ercole, prodotto nel territorio d’origine della cuoca o nella zona in cui svolge la sua attività professionale.

L’obiettivo che si prefigge il concorso Extra Cuoca è, quindi, duplice: dare il giusto valore alla professionalità delle cuoche partecipanti e far conoscere alla platea dei consumatori le potenzialità legate all’uso consapevole dell’olio e.v.o. italiano di qualità, rafforzando in modo sempre più marcato l’incontro e l’interscambio tra il mondo della produzione e il settore della ristorazione e raccontando la bellezza dei territori delle diverse Regioni italiane da cui provengono gli oli.

Le cuoche professioniste potranno iscriversi gratuitamente entro mercoledì 10 maggio 2023, compilando il modulo on line di iscrizione (disponibile, insieme al regolamento, al sito www.extracuoca.it). Per info contattare la Segreteria Organizzativa del Concorso “Extracuoca” c/o Promocamera - Azienda Speciale Camera di Commercio dell’Umbria Tel. 075.9660.589 – 639 extracuoca@umbria.camcom.it.