La ex Iena Angelo Duro approda al teatro Morlacchi per la stagione di Tourné

Si sposta al Teatro Morlacchi la stagione di Tourné 2022/2023, promossa da Aucma e Mea Concerti, per il prossimo 14 novembre, dove porta in scena lo spettacolo “Sono cambiato" di Angelo Duro.

In scena una performance che si preannuncia ancora più potente delle prime due, dove il comico raccontava e analizzava tutte le sue idiosincrasie dichiarando di avere un brutto carattere.

Adesso (è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto) ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere?

Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la curiosità del pubblico, e adesso non aspetta altro che vederlo nel suo nuovo spettacolo (che da quest’anno è pure autoprodotto dalla società che ha fondato e chiamato, in perfetto suo stile, “Da Solo Produzioni”).

Chi è Angelo Duro

La cosa che differenzia Angelo Duro nel panorama comico nazionale è il carattere. È il suo essere rissoso, scontroso, respingente, a renderlo unico. Con un atteggiamento del genere, sembrerebbe difficile empatizzare con una platea invece, lui ci riesce. Il pubblico lo ama per questa sua schiettezza e gli concede, e permette, di dire qualunque cosa. O anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca, perché sì, lui, ha fatto anche questo, ed è stato un trionfo.

L’esordio di Angelo Duro è avvenuto nel programma televisivo "Le Iene" su Italia 1, e poi i suoi monologhi sulla rete lo hanno reso in pochi anni, una delle più influenti personalità sui social network, con un esercito di quasi due milioni di followers, per poi approdare nei migliori teatri nazionali, e adesso anche internazionali, registrando tantissimi sold out.

Il suo pubblico è trasversale. Molti studenti, ma anche tanti lavoratori, che si rivedono nei suoi racconti e nel suo modo di vedere la vita. Infatti, Angelo Duro, oltre al teatro, si è ritagliato uno spazio importante anche nell’editoria con la scrittura e la pubblicazione del suo primo romanzo "Il piano B", che è stato uno dei libri più venduti dalla casa editrice Mondadori, e presto ne uscirà anche un secondo.

Insomma, esagerato, dissacrante, fastidioso, politicamente scorretto, ci riserverà altre sorprese nel suo nuovo tour che partirà il 17 ottobre 2022 dal teatro Petruzzelli di Bari.

Prevendite a partire dalle 14 del 15 settembre su circuiti TicketItalia e TicketOne.