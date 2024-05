La Spesa nell’Orto 2024, un evento fra sostenibilità e biodiversità

Nello scenario suggestivo della villa del Colle del Cardinale di Perugia, sabato 11 e domenica 12 maggio dalle 9, un evento unico celebra la connessione tra uomo e natura “La Spesa nell’Orto ”. La manifestazione, che ogni anno attira oltre 1500 visitatori, è giunta alla sua terza edizione.

Si tratta di un’esperienza immersiva suddivisa in quattro aree tematiche. Un’area Meeting dove si svolgeranno convegni con esperti del mondo agricolo e un’area laboratori per adulti dove le mani si sporcano di terra e le menti si arricchiscono di tecniche innovative. Per i più piccoli ci sarà l’area Kids, un paradiso di scoperta e gioco, mentre l’area Expo è la mostra mercato dove agricoltori e artigiani esporranno i loro prodotti.

L’evento si distingue per la sua natura inclusiva e accessibile, tutte le attività laboratoriali sono gratuite e a numero chiuso. La qualità dell’esperienza è messa in primo piano rispetto alla quantità, non a caso l’unica prenotazione valida è da effettuarsi sul posto fino a 20 minuti prima dell’inizio dell’attività.

Il programma è ricco e variegato. L’expo offre dimostrazioni pratiche su come curare gli agrumi e proteggersi dalle zanzare, mentre Kids invita a un viaggio nel tempo con giochi tradizionali e moderni, curati da IdeAttivaMente. I laboratori spaziano dalla botanica con la ricerca di erbe spontanee, alla permacultura, dove costruire un bancale di coltivazione ecologico sotto la guida di esperti.

La Spesa nell’Orto non è dunque solo un evento, ma un movimento che riafferma l’importanza della sostenibilità e del vivere consapevole. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia immergersi in un’atmosfera di apprendimento, condivisione e rispetto per l’ambiente.

Il programma su laspesanellorto.it