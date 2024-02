Sposì, quinta edizione al Quasar Village: il programma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna per la quinta edizione Sposì, l’evento dedicato al matrimonio e alla coppia del Quasar Village. Da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, il centro commerciale di Ellera di Corciano ripropone così il villaggio degli innamorati con tante attività: accanto alla mostra mercato a tema, ci saranno infatti esposizioni e spettacoli, laboratori e iniziative gratuite.

Nei giorni dell’evento, dunque, dalle 10 alle 20, nelle caratteristiche casette di legno nelle aree esterne del Quasar Village, sarà possibile visitare una mostra mercato con artigianato artistico, oggettistica e articoli da regalo, mentre nella galleria della struttura si svolgeranno le altre attività. Le coppie che stanno programmando e organizzando il loro matrimonio potranno così conoscere molte realtà del settore wedding e approfittare di promozioni dedicate nei punti vendita della struttura. Ci saranno poi, nei pomeriggi dell’evento, dimostrazioni di acconciature, degustazioni, spettacoli di danza ed esibizioni musicali dal vivo a cui si potrà assistere per trovare idee originali che possano rendere ancora più bello il giorno del sì. Inoltre, venerdì 16 e domenica 18, alle 17, ci sarà in galleria ‘Video love’, un’istallazione video booth a 360°.

Nella giornata di domenica, infine, si potrà anche partecipare a laboratori creativi per preparare il bouquet (ore 16), le bomboniere (16.30) per poi lasciare posto, alle 17, a ‘Sposì Defilé’, una sfilata di abiti dell’amore a tema San Valentino, in collaborazione con l’Istituto Cavour Marconi Pascal di Perugia.