Immersi nella magia del “Festival dei tramonti”: gli imperdibili giorni finali del festival al lago Trasimeno

Il “Festival dei Tramonti” si avvia agli ultimi giorni della sua seconda spettacolare edizione ma le sorprese e le emozioni non sono certo finite. L’evento, che ha già incantato molti visitatori, promette di chiudere in bellezza con un’esperienza indimenticabile tra le meraviglie del Trasimeno. Le bellezze naturali del lago e i suoi scenari mozzafiato fanno da sfondo a un festival che celebra la cultura, l’arte e la gastronomia, creando un mix perfetto per chiunque voglia immergersi in un’atmosfera unica.

Organizzato da Aps “Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità” in collaborazione con il Cral Domenico Cancelloni, il festival ha un programma ricco e variegato pensato per esaltare le peculiarità del territorio attraverso attività che spaziano dal trekking alla degustazione enogastronomica, fino a performance artistiche e musicali. Fino al 7 luglio i visitatori possono scegliere tra una vasta gamma di eventi.

Gli amanti dell’avventura possono partecipare a escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo, esplorando il lago con crociere e attività organizzate dalla Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno. Le attività avventurose includono lo “Story Trekking”, raduni bike, esperienze in Sup e crociere verso le isole, tutte progettate per far scoprire angoli nascosti e paesaggi mozzafiato del lago.

Per i palati più raffinati il Club Velico di Passignano e Montecolognola offrono cene gourmet e aperitivi al tramonto, con piatti fusion preparati da giovani chef europei dell’Associazione Kora. Ogni sera, dalle 20.30, è possibile gustare prelibatezze studiate in collaborazione con la Fic Umbria, servite in un ambiente unico che celebra la ricca tradizione gastronomica del territorio lacustre. L’offerta gastronomica si arricchisce con aperitivi al tramonto organizzati dalla “La GhiOTTOneria” e l’innovativa esperienza dell’Aperisup, una degustazione in stand-up paddleboard, senza dimenticare le mini crociere con aperitivo a bordo.

Il festival dedica ampio spazio anche all’arte con un programma che celebra la danza, la musica, la fotografia, la letteratura e il cinema. Gli eventi culturali includono performance artistiche, proiezioni di film, cortometraggi, documentari, videoclip, spettacoli di musica e canto operistico, concerti emozionali e mostre di cinema. Un appuntamento imperdibile è il Gran Galà della Danza, in programma il 5 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, dove le coreografie ispirate al mondo del cinema saranno interpretate da allievi delle scuole di danza e ballerini professionisti, tra cui il maestro, regista e coreografo Arturo Cannistrà.

Inoltre il festival offre attività per tutta la famiglia, con spettacoli e proiezioni cinematografiche dedicate anche ai bambini. La mostra “Il Cinema ieri oggi e domani”, il “Trasimeno International Art Film Festival”, con premiazione il 6 luglio, e il Concorso Fotografico “Tramonto al Trasimeno” sono solo alcune delle proposte che arricchiscono il programma, rendendo ogni giornata del festival un’occasione per scoprire e apprezzare la ricca diversità artistica e culturale della regione.

L’evento è anche un’occasione per riflettere su temi importanti come il turismo sostenibile e la salute mentale. Le sessioni di bioenergetica e mindfulness, promosse dalla Fondazione Fabio e Simona Cancelloni, sensibilizzano il pubblico su temi come la depressione e il rischio di suicidio.

Insomma il “Festival dei Tramonti” è un invito a gustare, vivere e ammirare tutto ciò che il Lago Trasimeno ha da offrire, trasformando ogni tramonto in un’esperienza indimenticabile.

Il programma: www.festivaltramonti.it

Organizzatori

Un’autentica task-force messa in campo da Aps “Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità” in collaborazione con il Cral Domenico Cancelloni, presieduti rispettivamente da Fabio e Simona Cancelloni, che ha saputo coinvolgere a suon di proposte ed entusiasmo la Regione Umbria, il Gal Trasimeno-Orvietano, i Comuni di Castiglione del Lago, Magione e Passignano, la Camera di Commercio dell’Umbria e numerosi partner a partire da Cancelloni Food Service. Presenti, proprio per questo, il Vice Presidente della Regione Umbria e Assessore regionale all’Agricoltura Roberto Morroni, i consiglieri regionali Eugenio Rondini e Michela Sciurpa, il Presidente e il Direttore del Gal Trasimeno-Orvietano, rispettivamente Gionni Moscetti e Francesca Caproni, il neo Assessore alle Attività produttive del Comune di Magione Daniele Raspati, il Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Emanuele Ascani e il Presidente della Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno Aurelio Cocchini.