“Facciamo cagnara”, la mostra canina a sostegno dei malati oncologici

“Siamo arrivati alla decima edizione di una manifestazione, forse unica, dove sono i nostri amici a 4 zampe a fare qualcosa di speciale per le persone malate” sottolinea Francesca Baldi di Zoogarden durante l’evento “Facciamo Cagnara” andato in scena nella giornata di domenica 17 settembre, al Parco di via della Scuola di Ponte San Giovanni.

Anche quest’anno il ricavato dell’iniziativa, ideata e organizzata da Zoogarden Pet Shop, in collaborazione con lo Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia, con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia e del Comune di Perugia, è andato a supporto dei progetti gratuiti di prevenzione e assistenza medico-specialistica domiciliare oncologica della Fondazione ANT in Umbria.

“La manifestazione ha riscosso grande partecipazione, sono stati più di cento gli iscritti alla mostra canina aperta a tutti i cani di razza e non, oltre al fatto che in molti hanno voluto fare una donazione senza iscriversi alla gara”, ha raccontato Baldi. La sfilata ha rappresentato il momento più entusiasmante dell’evento, cani di qualsiasi età, dai giovani baldanzosi agli amabili nonni, si sono presentati al pubblico insieme al proprio accompagnatore. In gara 8 categorie con tanti premi e una welcome bag sorpresa per tutti i partecipanti.

Per l’occasione sono stati allestiti degli spazi dedicati all’educazione e gestione degli amici a quattro zampe, alla scoperta di come il gioco e lo sport servano a rafforzare il rapporto con il proprio cane, compresa la possibilità di partecipare a laboratori sensoriali. Sette le zone per giocare, imparare, scoprire nuove cose sul mondo degli amici animali, insieme ai migliori professionisti del settore. Immancabile, tra gli stand presenti, lo Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia, pronto a fornire informazioni e consigli per una migliore convivenza con gli animali da affezione, oltre a dare maggiore visibilità a cani e gatti che cercano una nuova famiglia con alcune foto per promuoverne l’adozione.

L’evento si è concluso con la premiazione di tutte le categorie in gara, Best in Show e la consegna di tanti premi speciali.