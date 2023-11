Torna a Umbriafiere “a porte aperte”: le eccellenze agroalimentari raccontate in tre giorni di eventi con chef stellati e nuove sorprese

Dal 1998 l'azienda Cancelloni food service si prodiga nel raccontare la filiera del prodotto, mettendo in contatto il mondo agricolo con il cliente finale. La famiglia Cancelloni oggi, mercoledì 29 novembre, ha presentato nel salone d'onore di Palazzo Donini l'evento “a porte aperte”.

Questa nuova edizione, che si svolgerà dal 19 al 21 febbraio 2024 a Umbriafiere di Bastia Umbra, torna dopo quattro lunghi anni, quelli complicati della pandemia che hanno fermato il mondo intero.

L'iniziativa ha ricevuto il plauso degli assessori regionali Roberto Morroni e Paola Agabiti che hanno ringraziato la famiglia Cancelloni per l'evento: “Con la passione che li anima - ha sottolineato Agabiti - riescono a trasmettere al consumatore tutto il grande lavoro che c'è dietro il prodotto finale”.

Chiara, Simona e Fabio Cancelloni, continuando a narrare con grande emozione la storia che va dal produttore al consumatore, hanno illustrato gli obiettivi della manifestazione e il suo svolgimento.

Fabio Cancelloni, presidente dell'azienda, ha ringraziato tutti i partner del territorio e mondiali per il contributo all'evento, e le istituzioni che favoriscono un dialogo operando in sinergia con l'azienda. A questo proposito ha spiegato: “Non c'è nel territorio nazionale un'azienda privata che collabora con le istituzioni e crea un evento del genere”.

Non a caso Morroni ha evidenziato: “Una fiera così importante fa dell'enogastronomia un volano per potenziare l'attrazione turistica”.



Si tratta di un viaggio gastronomico dedicato al gusto e alla qualità, che vedrà la presenza di oltre cento espositori, tra produttori, fornitori e operatori del settore HoReCa.

Le aree tematiche saranno quattro e avranno come linea guida il gusto. Exploration per scoprire le novità e le tendenze del mercato, expression per esprimere la propria creatività e il proprio stile, expertise per approfondire le competenze e le tecniche, e infine expo per esporre e promuovere i propri prodotti e servizi.

“L'azienda oltre a mettere il cliente e le persone al centro del proprio lavoro ha l'obiettivo aggiunto di creare valore per il territorio”, ha concluso la vicepresidente di Cancelloni Food Service, Simona Cancelloni.