Eventi natalizi, le (tante) cose da fare e da vedere a Perugia e dintorni nel weekend lungo di Natale

Messe definitivamente alle spalle le restirizioni dovute alla pandemia, quest'anno gli eventi natalizi sul territorio sono tornati alla grande, tra l'entusiasmo generale di associazioni, proloco, amministrazioni locali e tanti cittadini volenterosi. Sarà quindi un Natale ricchissimo di manifestazioni, presepi viventi e monumentali, celebrazioni, feste e naturalmente mercatini.

Vediamo insieme una panoramica delle principali proposte nella provincia di Perugia.

Partendo dal capoluogo, il Comune di Perugia ha dedicato un mini-sito web al Natale, cadenzando gli eventi a tema natalizio giorno per giorno, con orari e informazioni. Così non sarà difficile individuare di volta in volta che cosa c'è di bello da vedere: dai Presepi di Monteripido e di Borgo Sant'Antonio, ai mercatini di Natale e Dolcissima Perugia, fino al grande Albero acceso in piazza Italia, alle varie mostre fino al Barton Park Special Christmas, nel bel salotto verde della città.

Passando ad altre città, un vero e proprio viaggio immersivo nel magico mondo del Natale è quello che si puà vivere a Gubbio, trasformata per l'occasione nella Città del Natale ChristmasLand. Qui in un perfetto connubio sono mixati gli ingredienti più tipici del regno natalizio, assieme alla ricca storia del luogo, così da deliziare i piccoli ma anche i grandi.

Spostandoci sul Lago Trasimeno assolutamente da non perdere a Castiglione del Lago Luci sull'acqua, ovvero l'Albero di Natale acquatico più grande del mondo: oltre allo spettacolo di luci che si accende ogni sera, da visitare è il percorso all'interno del borgo tra mercatini e tipicità natalizie. E sempre per rimanere sulle rive del lago umbro, ma spostandoci a Passignano, un altro meraviglioso spettacolo da vedere è l'ologramma sull'acqua con la storia di Agilla e Trasimeno.

Gli amanti del Presepe non potranno invece mancare a Spello, dove è in corso l'evento Borgo del Presepe e un ricco cartellone di manifestazioni cadenza anche le giornate del 24, 25 e 26 Dicembre. Anche a Città della Pieve sarà possibile visitare il tradizionale e suggestivo Presepe Monumentale, allestito da oltre 50 anni nei sotterranei del Palazzo della Corgna. E se il Presepe vi piace vivente, non potrete mancare il 26 Dicembre a Costano, Bastia Umbra, dove si rinnoverà la tradizionale rappresentazione della nascita di Gesù.

Quanti invece subiscono il fascino indiscusso degli angeli, troveranno molto da vedere a Corciano: gli eventi legati al Natale quest'anno vertono infatti sulle figure angeliche.

Naturalmente anche Assisi sarà protagonista di un Natale da ammirare: anche quest'anno si rinnova il percorso espositivo dedicato a Giotto sulle facciate delle principali chiese.

Trai borghi più suggestivi da non perdere il Natale a Trevi, dove il 23 Dicembre è previsto per i più piccoli l'arrivo di Babbo Natale. Anche Deruta, trasformata nel Borgo del Natale, attende l'uomo rosso per il 24 dicembre, insieme a tante altre manifestazioni a cui assistere.