Ancora eventi per grandi e piccoli all'Estate Nursina 2020

Successo e apprezzamento per la rassegna Estate Nursina 2020, che ha già visto in piazza San Benedetto splendide e partecipatissimi serate con l’omaggio a Fabrizio De Andrè, a cura del Complesso Bandistico Città di Norcia diretto dal maestro Luca Panico, con la voce di Alessandro Acciaro accompagnata in alcune esecuzioni anche dalla figlia Valeria e dalla recitazione di Graziano Sirci. Poi la serata dedicata a Rino Gaetano con Iseiottavi che ha trascinato ed entusiasmato il pubblico, così come la serata latino americana con i Croma Latina , una delle migliori band italiane dedicata ai ritmi caraibici.

Dopo la serata cinema a cura della Sagra del Cinema con il film ‘A Star Is Born’, con Bradley Cooper e Lady Gaga, martedì 11 è la volta del secondo spettacolo del Tieffeu – Teatro di Figura, con la favola di Hansel e Gretel; mercoledì 12 poi ancora musica in piazza con Antonio Ballarano Band. Tutti gli spettacoli sono organizzati dall’ Amministrazione comunale e sono ad ingresso libero e gratuito, nel rispetto delle disposizioni anti contagio.