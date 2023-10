Cultura & cucina, al via gli eventi organizzati dal Rotary Club Fortebraccio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Al via il primo evento del ciclo “Cultura & Cucina”: una serie di eventi periodici organizzati dal Rotary Club Fortebraccio per la promozione della cultura, dall’ambito storico e artistico a quello culinario. Lo scopo è di valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico della regione.

Si parte domenica 8 ottobre, alle ore 11.00, con una visita guidata alla mostra del Perugino presso l’abbazia di San Pietro e all’Orto medievale del complesso abbaziale, cui seguirà un pranzo in loco con i prodotti della fondazione agraria di Perugia, per concludere con una visita esclusiva guidata all’abbazia.

Per i partecipanti sarà possibile parcheggiare gratuitamente presso la facoltà di Agraria e per i più piccoli sarà attivo il servizio "Mini Club" per tutta la durata dell'evento.

Il ricavato sarà interamente destinato alla messa a dimora delle piante nel Giardino Sensoriale del Centro Speranza di Fratta Todina, struttura sanitaria accreditata dalla Regione Umbria per l'erogazione di prestazioni riabilitative, socio-riabilitative ed educative.

Il programma:

- ore 11.00 - Visita guidata alla mostra del Perugino con la Prof.ssa Laura Teza dell'Università di Perugia e all’Orto Medievale.

- ore 13.00 - Pranzo in Galleria con i prodotti della Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia.

- ore 15.00 - Visita guidata all'Abbazia di San Pietro.

La partecipazione prevede una donazione minima di 35€ per gli adulti e 25€ per i bambini.