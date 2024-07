Una settimana di cultura e divertimento nelle Biblioteche Comunali di Perugia

Le Biblioteche Comunali di Perugia offrono una settimana all’insegna della cultura, della creatività e del divertimento, con attività che spaziano dalla musica alla lettura, dall’arte ai giochi. La varietà delle proposte è pensata per soddisfare tutti i gusti e tutte le età, offrendo ogni giorno nuove opportunità per scoprire nuovi mondi, incontrare nuove persone e vivere esperienze indimenticabili.

Lunedì 22 luglio, la settimana inizia con “La musica che gira intorno”, un appuntamento musicale con pianoforte e chitarra alle 9.30 alla biblioteca San Matteo degli Armeni. Seguono il laboratorio di arteterapia per ragazzi presso la biblioteca Sandro Penna e l’incontro “Kaos. La musica poetica al plurale” alle 11.00. Nel pomeriggio, “Musica tra le pagine” con letture e musica per bambini alle 17.30.

Martedì 23 luglio, il Bibliobus farà tappa a San Martino in Campo al mattino e a Ponte Felcino nel pomeriggio. Tra le attività proposte ci sono “Giochingiardino” per bambini alle 9.30 e “Letture in musica sotto l’albero” alle 18.00.

Mercoledì 24 luglio, sono previsti incontri letterari e di lettura come “Matinée - I musicarelli!”alle 10:00 a San Matteo degli Armeni e la presentazione dei finalisti del Premio Letterario Clara Sereni alle 10.30 agli Arconi. Nel pomeriggio “Leggere sull’erba. Silent reading” alla Sandro Penna offrirà un momento di lettura condivisa dalle 15.30.

Giovedì 25 luglio, il Bibliobus sarà presente al Parco della Pescaia al mattino e al Parco Sant’Anna nel pomeriggio. Saranno disponibili laboratori di arteterapia e incontri musicali come la “Colazione musicale” alle 10.00 a San Matteo degli Armeni.

Venerdì 26 luglio, oltre agli appuntamenti musicali e di arteterapia, è prevista l’inaugurazione della mostra “Cinque cerchi” alle 12.00 a San Matteo degli Armeni.

Sabato 27 luglio il Bibliobus sarà a Pian di Massiano. Nel pomeriggio, i bambini potranno partecipare all’attività “Lego Beach” alle 17.00 a San Matteo degli Armeni.

Lunedì 29 luglio la settimana si conclude con attività già apprezzate come “La musica che gira intorno” alle 9.30 a San Matteo degli Armeni e “Kaos. La musica poetica al plurale” alle 11.00.



Il Bibliobus continuerà le sue tappe nei parchi di Perugia, offrendo accesso ai libri e attività culturali anche fuori dalle sedi tradizionali. Inoltre, sarà possibile esprimere la propria preferenza tra le opere finaliste del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni.

Tutti gli appuntamenti su: turismo.comune.perugia.it