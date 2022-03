Eurochocolate si sdoppia e ritrova Perugia: "A Passo d'Uovo" al Frontone tra dolcezza e solidarietà

Dolcezza e solidarietà. Eurochocolate ritrova Perugia per la sua prima edizione di primavera. “A Passo d’uovo”, per ricordare la concomitanza con la Pasqua e definire la forma che caratterizzerà l’edizione, si svolgerà dal 25 marzo al 3 aprile au Giardini del Frontone.

Una nuova sede che potrebbe, se lo augura il presidente Eugenio Guarducci, non solo occasionale per l’evento che, anche nel prossimo futuro, anche senza la minaccia del covid, potrebbe riproporre il format “sdoppiato” negli appuntamenti di Umbria Fiere, in autunno, e Perugia in primavera.

Alla presentazione del programma, erano presenti la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e l’assessore al Turismo del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli, e il presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni. A fare da cornice ai relatori un maxi pannello raffigurante un’immagine di repertorio della città di Kiev con la sua tradizionale esposizione di grandi uova dipinte in occasione della Pasqua; un’usanza particolarmente sentita nel Paese che ha ispirato sia la realizzazione della mostra We Love Peace, visitabile ai Giardini del Frontone durante l’evento, che l’attività AbacadAba/1,2,3…Stella realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia a cui è stata affidata la decorazione artistica di 15 maxi uova. Per la durata del festival, sarà attiva una raccolta fondi destinati all’Ucraina in collaborazione con la Caritas della Diocesi di Perugia-Città della Pieve.

Al tradizionale Chocolate Show saranno presenti oltre 40 espositori dei migliori prodotti in cioccolato, non mancheranno degustazioni, cooking show e laboratori, mentre all’Oval Bar personalizzato da Domiziani, ci si potrà concedere una pausa ai 18 tavoli a forma d’uovo realizzati dagli artigiani di dell’azienda derutese della ceramica. azienda umbra leader nella lavorazione della pietra lavica da più di 30 anni.

IL PROGRAMMA

Tutti i giorni, lo spazio dedicato agli special event attende i golosi per dolci incontri ravvicinati sotto la guida esperta di maestri pasticceri e cioccolateri. Il calendario di appuntamenti è realizzato in collaborazione con voglioCioccolato, che propone degustazioni di cioccolato fondente proveniente dai Paesi più lontani e varie occasioni di approfondimento per imparare a riconoscere tutte le note aromatiche dell’amatissimo Cibo degli Dèi, con Dulcinea e il suo Guarda e Impara, mentre il maestro pasticcere Federico Anzellotti accompagnerà il pubblico in un’imperdibile Chocolate Adventure: il dolce “euforia”. Inoltre, Il Cioccolato buono che fa bene, a cura di Laerbium e Il Trittico secondo Tortamivia a base di cioccolato, olio e sale, laboratorio di alta pasticceria della giovane cake designer ucraina Anastasia Cherednychenko.

E ancora, tra i Choco Lab proposti, Praline in corso con il Maître Chocolatier Nicola Maramigi, protagonista anche degli appuntamenti esperienziali A 4 mani per mettersi alla prova nella creazione di dolci prelibatezze. Mani in pasta anche in compagnia di Peccati di Gola e dei suoi A scuola di cucina e ll piacere di imparare. Si prosegue con le full immersion Alla scoperta del gelato firmate Mastro Cianuri e con i golosi abbinamenti tra Vino e Cioccolato, a cura di Assosommelier e Umbria Top, e tra Grappa e Cioccolato a cura dell'Associazione nazionale assaggiatori grappe e acqueviti, in abbinamento al Cioccolato Vanini. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito www.eurochocolate.com.

Tante anche le iniziative che l’evento dedica al suo giovanissimo pubblico. Saranno infatti ben otto le aree Choco Funny dedicate ai più piccini e ai loro genitori, per un goloso intrattenimento a tema che fonde gioco e didattica. Si inizia con un imperdibile viaggio nelle lontane Terre del Cacao, a cura di Iaas - Associazione internazionale degli studenti di Agraria, che guiderà i piccoli esploratori alla scoperta delle affascinanti origini del Cioccolato. Ad accompagnarli nel Cocoa World, insieme a delegati Iaas, coinvolgenti attività interattive e digitali per meglio comprendere l’incredibile biodiversità contenuta in un cioccolatino o in una fumante tazza di cioccolata. Dalla teoria alla pratica, grazie a Piantala, per un’esclusiva full immersion tra vere piante di cacao realizzata in collaborazione con l’Associazione ecuadoriana di produttori di cacao Unocace. Qui ogni visitatore potrà piantare il proprio seme di cacao e tornare a casa con un dolce ricordo di cui prendersi cura. Imperdibili anche i laboratori ispirati al mondo del digitale per un originale incontro ravvicinato con le nuove tecnologie: Choco Bit, in collaborazione con KidsBit, il festival per i più piccoli di Cooperativa Densa e Mi si è rotto l’uovo non l’ho fatto apPOST, realizzato in collaborazione con il Post, Museo della Scienza di Perugia. Un tuffo nell’arte con i laboratori Choco Art, all’interno dei quali verrà messa alla prova la propria creatività con la costruzione di coniglietti pasquali, in collaborazione con il teatro figurativo Tieffeu e disegni artistici applicati a golose uova di cioccolato, in collaborazione con l’associazione AniMatamente.

E ancora, tanti giochi per dare libero sfogo alle inesauribili energie di cui il cioccolato è tra le fonti più amate. Si va quindi dalla Caccia all’Uovo al Tiro all’Uovo, tentando di centrare un originale bersaglio a tema, passando per la Pesca all’Uovo presso il piccolo specchio d’acqua presente all’interno dei Giardini, fino all’originale Maratova, una corsa con i sacchi di juta utilizzati per trasportare il cacao.

Torna anche Choco Parade firmata Accademia Creativa e l’esclusiva Choco Arrampicata in presenza di istruttori qualificati, grazie alla collaborazione con la palestra Tacchi e Svasi. Appuntamento, inoltre, con Choco Live rigorosamente a tema: Teatro dei Burattini, Fabbrica delle Bolle e la magia di Choco Magic, firmati Facciamo Festa e le avvincenti Letture animate Io so volare e Alla ricerca dell’uovo di cioccolato curate da Tieffeu.

Anche la Regione Umbria torna protagonista a Eurochocolate con Andiamo al Nocciòlo, per promuovere un prodotto fortemente legato al mondo del cioccolato e che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante all’interno della filiera produttiva agroalimentare umbra: la nocciola. Il noccioleto e la relativa attività sono realizzati in collaborazione con UmbraFlor, che ha curato anche gli importanti lavori di riqualificazione dei Giardini del Frontone promossi attraverso un Patto di collaborazione tra Eurochocolate e il Comune di Perugia.