Eurochocolate Spring verso il gran finale: gli appuntamenti

Prosegue ai giardini del Frontone a Perugia la seconda edizione di Eurochocolate Spring. Apprezzatissime dai visitatori le simpatiche installazioni, particolarmente gettonate per simpatici scatti tutti da condividere. Si va infatti dall’intramontabile Choco Cornice, all’interno della quale trovano spazio intere famiglie o gruppi di amici, alle novità di quest’anno tra cui Conby il Coniglietto e La Gallina dalle Uova d’Oro, scelti come originale set da grandi e piccini.

Tra le numerose attività in programma sul palco del Choco Lab, l’aria ancora frizzante rende particolarmente gradite le degustazioni che propongono il cioccolato in abbinamento a liquori e distillati. Dal lunedì al venerdì alle 18 a conquistare il pubblico è la preparazione live di golosissimi cocktail a base di cacao a cura di Botanica Concept Bar, mentre nel weekend - sabato 1 e domenica 2 aprile - torneranno gli appuntamenti firmati Anag con protagonista l’amatissimo connubio tra le migliori grappe e il goloso Cibo degli Dèi.

C’è tempo invece fino a domani, giovedì 31 marzo, per imparare a decorare i dolci come un vero professionista, grazie ai laboratori curati da I Dolci di Stella, studentessa e talentuosa pasticcera di Perugia pronta a svelare ai partecipanti tutti i segreti per creare raffinate glasse facili da riprodurre.

Nel frattempo tra gli stand del Chocolate Show brillano i sorrisi delle monache del monastero benedettino di Sant’Anna a Bastia Umbra che, con il marchio Ora et Labora, propongono i migliori prodotti dell’antica tradizione monastica come olio, marmellate e biscotti, frutto del progetto firmato La Bottega delle Monache che ha già messo in rete una ventina di monasteri in tutta Italia.