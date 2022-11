Eurochocolate Spring si annuncia per la prossima primavera: ecco tutte le novità della manifestazione

Nonostante si sia da poco conclusa la 28esima edizione di Eurochocolate nella sua nuova versione indoor, già si torna a parlare di cioccolato: l'organizzazione è infatti già al lavoro per la seconda edizione di Eurochocolate Spring, in programma dal 24 Marzo al 2 Aprile, legata alla ricorrenza della Pasqua.

L’appuntamento primaverile si terrà nuovamente presso i Giardini del Frontone nel centro storico di Perugia, già ribattezzata come la Città del Cioccolato. Il tema sarà ancora quello dell'uovo di cioccolata.

Se Eggolo (l’uovo di cioccolato da mangiare subito senza aspettare Pasqua) è stato l’assoluto protagonista della prima edizione primaverile di Eurochocolate, nel 2023 toccherà al nuovo prodotto Ovvio il ruolo di testimonial della kermesse. La scelta è stata da alcuni già simpaticamente definita “ovopiattista”, trattandosi di una tavoletta a forma ovale perfettamente in linea con il tema pasquale e vicina a temi che riguardano la sostenibilità, visto il basso impatto ambientale dovuto ai ridotti volumi di trasporto. "Ovvio" sarà quindi il prodotto omaggio distribuito a tutti coloro che acquisteranno un biglietto intero (al costo di 10 euro per il Sabato e la Domenica e di 8 euro per i giorni feriali), che consentirà di accedere non solo all’evento ma anche all’imperdibile Caccia al Tesovo, capace di coinvolgere, già nella primavera scorsa, migliaia di golosi a passeggio per le vie del centro storico di Perugia.

Omaggi e offerte speciali già dal 15 Novembre

La novità della prossima edizione di Eurochocolate Spring è quella di aver previsto una premialità importante per tutti coloro che effettueranno il loro acquisto già a partire dal 15 Novembre, giorno di apertura delle vendite online. Infatti, in aggiunta a Ovvio e alla curiosa cartotecnica con la quale partecipare alla Caccia al Tesovo, se l’acquisto verrà fatto entro il 15 Dicembre, sarà possibile avere in omaggio anche una tavoletta di cioccolato da 100 g Photochoc, con la propria fotografia stampata sull’incarto all’interno di una cornice ovale, un sacchetto contenente 10 Monete di Cioccolato Eurochocolate, tante lettere di cioccolato quante sono quelle che compongono il proprio nome e una pratica sacca con gocce di cioccolato. Omaggi che si potranno ritirare presso i quattro Eurochocolate Flag Store, di cui tre in Piazza IV Novembre e uno in Via Oberdan, a Perugia.

Gli omaggi aggiuntivi diminuiranno con l’avvicinarsi alla data dell’evento, come spiegato sul sito ufficiale www.eurochocolate.com .

Un format consolidato con l’innesto di nuove progettualità

I Giardini del Frontone saranno di nuovo protagonisti di Eurochocolate Spring opsitando tutte le aree che compongono il tradizionale format dell’evento. Non solo ampi spazi commerciali dove poter acquistare i prodotti delle migliori aziende italiane e di alcune firme internazionali, ma anche aree destinate al gioco e all’intrattenimento pensate per le famiglie. Sono, infatti, stati tantissimi i bambini e i giovani, ma anche gli adulti, che già nella passata edizione hanno partecipato ai vari laboratori creativi e didattici, ai giochi e alle animazioni che hanno dato vita, grazie anche alle originali installazioni artistiche, a un vero e proprio parco tematico dedicato al Cibo degli Dei.

Inoltre, nella rinnovata e ampia tensostruttura ChocoLab si alterneranno, con una ritmica molto interessante, Cooking Show, degustazioni guidate, conferenze, laboratori didattici e special event.

Due saranno le new entry: La Gallina dalle Uova d’Oro e Conby, il coniglietto goloso.

Nel centro storico di Perugia e più precisamente in Piazza Matteotti, lungo l’itinerario rosso, sarà invece protagonista EggoFatto, una vera e propria fabbrica dedicata alla produzione live di uova di cioccolato che aprirà in anteprima il 23 Marzo per poi essere presente anche tutta la settimana antecedente la Pasqua e chiudere, quindi, il 10 Aprile (Pasquetta). In questo spazio sarà anche possibile personalizzare la sorpresa contenuta dentro l’uovo portandola direttamente in laboratorio.