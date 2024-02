Eurochocolate "rimanda" l'edizione Spring e rilancia: "In arrivo grandi novità"

Salta l'edizione 2024 di Eurochocolate Spring, ma è solo un arrivederci al prossimo anno. Lo annunciano gli organizzatori dell'evento direttamente sui loro social. Spiegando subito il mistero, che mistero sembra non essere, del rinvio.

"Siamo spiacenti comunicare che l’evento in programma dal 14 al 24 marzo presso i Giardini del Frontone di Perugia è stato rinviato alla Primavera 2025".

Ecco perché: "L’organizzazione dell’edizione di Eurochocolate Avellino ci ha indirizzato, come noto, anche ad un prolungamento di date generando inevitabilmente un appesantimento notevole dei relativi sforzi organizzativi che non ci consentono di riprendere la marcia giusta verso la realizzazione di un evento al quale non potremmo garantire la stessa qualità organizzativa dimostrata nelle due precedenti edizioni".

"Questa scelta ci consentirà di concentrare tutte le nostre energie fin da subito nella progettazione dell’edizione autunnale di Eurochocolate celebrando nel migliore dei modi il trentennale di questa dolcissima manifestazione. A questo proposito saremo pronti ad annunciare nei prossimi giorni, insieme all’amministrazione comunale di Perugia, importanti novità". Il taglio del nastro della città del cioccolato? Oppure il ritorno al gran completo di Eurochocolate in centro?