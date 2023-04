Eurochocolate Spring chiude con la Vegan Chocolate Experience di Emanuele Di Biase

Ultima golosa giornata per la seconda edizione di Eurochocolate Spring a Perugia.

Questa mattina, ai Giardini del Frontone, è stato il Maestro Emanuele Di Biase a conquistare il pubblico con la sua Vegan Chocolate Experience. Cinque medaglie d’oro agli Internazionali della Federazione Italiana Cuochi nonché titolare e direttore della VEGANOK Academy in Umbria, prima scuola in Italia per la formazione di professionisti Vegan, Emanuele di Biase ha svelato i segreti del cioccolato vegano preparando originali cioccolatini ripieni di crema di macadamia, poi offerti in degustazione.