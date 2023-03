Eurochocolate Spring, seconda edizione ai Giardini del Frontone di Perugia: come avere i biglietti scontati

Eurochocolate torna a Perugia con la seconda edizione 'Spring'. Appuntamento dal 24 marzo al 2 aprile ai Giardini del Frontone. Per i lettori di PerugiaToday c'è uno sconto speciale sui biglietti: basta acquistarli tramite i link dell'articolo.

Ecco le novità dell'edizione 2023 di Eurochocolate Spring.

Torna la Caccia al Tesovo con una simpaticissima novità: gli StakanOvisti

La Cartotecnica a forma di uovo sarà ancora una volta lo strumento indispensabile per partecipare al gioco e ritirare, successivamente, l’omaggio ufficiale della manifestazione: Ovvio.

Il gioco consisterà nell’immortalare con il proprio cellulare le immagini di cinque monumenti collocati lungo il bellissimo itinerario rosso che collega i Giardini del Frontone (sede dell’evento) alle centralissime Logge di Braccio (Piazza 4 Novembre), dove verrà collocato il punto di accoglienza con relativa biglietteria per tutti coloro che arriveranno nel cuore del centro storico di Perugia, per poi raggiungere (in 15 minuti a piedi circa) Eurochocolate dove potranno ritirare Ovvio. Quanti invece arriveranno direttamente ai Giardini del Frontone potranno tranquillamente visitare l’evento per poi percorrere l’itinerario rosso in direzione contraria e ritirare Ovvio alle Logge di Braccio. Ma la vera novità, per i più golosi e attivi visitatori dell’evento, i cosiddetti StakanOvisti, consisterà nel dimostrare, sempre attraverso lo scatto a cinque monumenti, di aver percorso almeno uno degli altri quattro itinerari indicati sulla Cartotecnica a forma di Uovo, alla scoperta delle bellezze del centro storico di Perugia. Questi riceveranno un biglietto Omaggio per la prossima edizione di Eurochocolate Indoor 2023!

Un format consolidato con l’innesto di nuove progettualità

I Giardini del Frontone saranno di nuovo protagonisti di Eurochocolate Spring andando a ospitare tutte le aree che compongono il tradizionale format dell’evento. Quindi non solo gli ampi spazi commerciali dove poter acquistare i prodotti delle migliori aziende italiane e di alcune firme internazionali, ma anche aree destinate al gioco e all’intrattenimento pensate per le famiglie. Sono, infatti, stati tantissimi i bambini e i giovani, ma anche gli adulti, che già nella passata edizione hanno partecipato ai numerosissimi laboratori creativi e didattici, ai giochi e alle animazioni che hanno dato vita, grazie anche alle originali installazioni artistiche, un vero e proprio parco tematico dedicato al Cibo degli Dei. Il tutto consentirà di nuovo di trascorrere all’aperto le prime piacevoli giornate primaverili.

La partecipazione alle attività ludico creative sarà impreziosita dal mitico cestino a forma di Uovo EggoQua che permetterà di raccogliere le coloratissime uova da 20 gr abbinate ai numerosissimi spazi dedicati al gioco e all’animazione.

Inoltre, nella rinnovata e ampia tensostruttura ChocoLab si alterneranno, con una ritmica molto interessante, Cooking Show, degustazioni guidate, conferenze, laboratori didattici e special event.

Pronte ad aggiungersi alle bellissime installazioni già presenti nella scorsa edizione, segnaliamo in particolare due new entry: La Gallina dalle Uova d’Oro e Conby, il coniglietto goloso.

Nel centro storico di Perugia e più precisamente in Piazza Matteotti, lungo l’itinerario rosso, sarà invece protagonista EggoFatto, una vera e propria fabbrica dedicata alla produzione live di uova di cioccolato che aprirà in anteprima il 23 Marzo per poi essere presente anche tutta la settimana antecedente la Pasqua e chiudere, quindi, il 10 Aprile (Pasquetta). In questo spazio sarà anche possibile personalizzare la sorpresa contenuta dentro l’uovo portandola direttamente in laboratorio.

Eurochocolate Spring, gli orari

Gli orari di apertura di Eurochocolate ai Giardini del Frontone saranno i seguenti: Sabato e Domenica, ore 09.30/19.30 – Feriali, ore 10.00/19.00