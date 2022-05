Eurochocolate 2022, ufficializzata l'edizione autunnale: le novità e le date

Eurochocolate in versione indoor piace e rinnova l'appuntamento per gli amanti del cioccolato dal 14 al 23 Ottobre prossimi presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia).

Trapelano già alcune anticipazioni sulla grande kermesse da oltre 14mila metri quadri, dove ci saranno tante novità e alcuni immancabili must dell’ormai popolarissimo evento, all'insegna della multisensorialità.

A fianco dell’organizzazione di Eurochocolate ci saranno anche quest’anno Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Sviluppumbria. In prima linea anche importanti sponsor del mondo del cioccolato e non solo che contribuiranno ancora una volta alla realizzazione del dolce evento più famoso in Italia.

Il claim che accoglierà quest'anno i choco lovers sarà "Felici in un secondo". Grazie alle linee tracciate dal noto designer Matteo Ragni, sarà infatti possibile giocare con un nuovo cioccolatino provando a farlo saltare in bocca in un secondo mediante una rapida pressione con l'indice della mano. Da qui il nome Saltimbocca, tradizionalmente associato a un popolarissimo secondo piatto, che nell’universo goloso di Eurochocolate si trasforma in un originale cioccolatino “alla Perugina”.

Un vero e proprio gioco goloso che sarà anche al centro di una challenge per il pubblico di Eurochocolate anche prima di Ottobre. I Saltimbocca alla Perugina saranno infatti già disponibili a partire dal mese di Luglio nei tre flagship store di Eurochocolate in Piazza IV Novembre a Perugia e da Settembre anche sul sito www.eurochocolate.com.

In palio l’opportunità di aggiudicarsi un ingresso omaggio all’evento, da abbinare a un biglietto già acquistato, dimostrando - con un video pubblicato sui propri canali social - di essere riusciti a compiere il goloso salto, portando il cioccolatino in bocca.

Una simpatica confezione, contenente un assortimento di 13 Saltimbocca alla Perugina con squisiti e morbidi ripieni, sarà l’omaggio esclusivo riservato ai possessori dei ticket interi d’ingresso, già acquistabili on line sul sito www.eurochocolate.com.

Le novità della prossima edizione

Chocolate Experience (Padiglione 7)

L’area Chocolate Experience, con un coinvolgente percorso Tree to Bar proporrà un affascinante viaggio alla scoperta dell’intera filiera, in parte fedelmente riprodotta. Suoni, odori e sapori delle lontane culture precolombiane avvolgeranno gli ospiti in un’imperdibile Cerimonia del Cacao, familiarizzando con l’utilizzo del matete - la pietra utilizzata fin dall’antichità per trasformare le fave in pasta di cacao - fino a un incontro ravvicinato con Montezuma per assaporare una delle 50 tazze di cacahuatl che la leggenda narra fosse solito bere ogni giorno.

Il racconto proseguirà presso su due palchi a tema: il primo dedicato agli Showcooking, con protagonisti rinomati Chef, Pasticceri, Cioccolatieri ed esperti che si cimenteranno in speciali creazioni live a base di cacao e cioccolato e in interessanti degustazioni guidate. Sarà Giorgione, l’Oste più amato dagli italiani, il primo dei super ospiti che verranno a breve annunciati.

Choco Lab è invece il secondo palco a tema dedicato a chi vorrà cimentarsi per apprendere i più golosi trucchi della cioccolateria ma anche assistere a incontri e presentazioni rigorosamente a tema.

Il programma sarà consultabile online a partire dal 1 Agosto 2022.

Molto atteso il ritorno delle Sculture di Cioccolato, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Eurochocolate, con la possibilità di assistere, durante i due Sabati e le due Domeniche, alla lavorazione live dei maxi blocchi di cioccolato da 11 quintali l’uno che prenderanno varie forme per poi rimanere esposti per tutta la durata dell’evento.

Con la fase finale del progetto Chocolocal, promosso da Sviluppumbria, sarà inoltre possibile ammirare l’esposizione dei progetti di food design dedicati alla creazione di un nuovo prodotto iconico rappresentativo del Distretto produttivo di Perugia ed elaborati da oltre 50 studenti dei seguenti poli formativi: Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Dip. di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia - Corso di Laurea in Design, Istituto Italiano Design di Perugia e Scuola Politecnica di Design/SPD di Milano.

A completare il ricco allestimento del Padiglione 8 anche la presenza delle più importanti marche del Cioccolato Made in Italy e non solo.

Chocolate Show (Padiglione 8)

Novità anche nel Chocolate Show, il padiglione dei prodotti in vendita, dove quest’anno troveranno spazio: un’imponente Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata ai principali protagonisti del cioccolato Made in Italy, un’area dedicata al celebre Gianduiotto piemontese e uno spazio riservato al Cioccolato di Modica.

Funny Chocolate (Padiglione 9)

Anche il Padiglione Funny Chococolate, con i Costruttori di Dolcezze, si rinnova e, accanto alle attrazioni più amateci saranno vari momenti esperienziali e interattivi rivolti specialmente alle famiglie con bambini. In vendita ci saranno inoltre prodotti griffati Harry Potter, per la prima volta presenti a Eurochocolate e ancora, le coloratissime attività Attaccabottone e Mustachoc che daranno la possibilità di portarsi a casa, oltre a uno stampo in silicone, anche simpatici bottoni e baffi in cioccolato.

A me non Piace il Cioccolato sarà invece il nome dello spettacolo (con ben 5 repliche al giorno) dedicato a Pinocchio e ospitato all’interno del Teatro di Eurochocolate. Lo stesso teatro accoglierà anche l’iniziativa Saltimballo che permetterà di frequentare, nelle giornate di Sabato e Domenica, delle mini lezioni di ballo di gruppo ispirate alle danze afro-cubane e sudamericane tipiche dei Paesi produttori di Cacao che saranno protagonisti anche con spettacoli ad hoc.

Spazio mamme (Padiglione 8)

Le mamme saranno dolcemente accolte all’ingresso di Eurochocolate i con uno spazio dedicato all’allattamento e alla cura dei propri bambini.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al visitatore accompagnato dal suo amico a quattro zampe per il quale è previsto un “Evento creato ad Dog”: uno spazio all’esterno dove poter lasciare il proprio cane muoversi liberamente o partecipare a percorsi di agility.

Non mancheranno poi trampolieri, danzatori aerei e un elegante auto cioccolatosa, guidata da uno stravagante personaggio ispirato al popolarissimo Willy Wonka. In stile Art Nouveau e con costumi che richiamano la Belle Époque, l'esclusiva Parata coinvolgerà il pubblico invitandolo a ripercorrere l'affascinante storia del cacao.

Confermata anche la presenza nel centro storico dei Perugia che, oltre ai tre flagship store di Eurochocolate presenti in Piazza IV Novembre, prevede uno spazio in Piazza della Repubblica dedicato alle produzioni locali con due golosissimi focus: Chi la fa la Spezza e Ne facciamo di tutti i colori. Il primo valorizzerà la produzione delle ormai celebri e variegate lastre di cioccolato artigianali, mentre il secondo darà la possibilità di scoprire la grande tradizione dei “tenerelli” lavorati nelle tradizionali bassine.

Una “gran fondente” che prenderà il nome di Around Perugia consentirà inoltre di conoscere in bicicletta le dolci colline che circondano il capoluogo umbro.

In via di definizione, inoltre, il programma Extrachocolate con numerosi eventi che punteggeranno per tutto il periodo di Eurochocolate il territorio di Bastia Umbra grazie al coinvolgimento di protagonisti del mondo della cultura, della scuola, dello sport e del sociale.