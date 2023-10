Eurochocolate, taglio del nastro. Cioccolato solidale, gadget e tante golosità: la "formula" si conferma

Si parte. L'edizione 29 di Eurochocolate è iniziata ufficialmente questa mattina con l'apertura dei padiglioni di Umbriafiera che ospitano il festival internazionale del cioccolato. Un festival che è diventato grande e si prepara a celebrare la trentesima edizione. Nella galleria delle prelibatezze, aziende italiane e non solo. Spazio ai Paesi produttori e alla storia del cacao, con un'esposizione che porterà i visitatori in Ecuador sulle tracce dei Maya. Eurochocolate è anche solidale e, quest'anno, porta in mostra le due linee realizzate con associazioni ecuardoiane e gambiane. Poi le creazioni fantasiose di Costruttori di Dolcezze, tra i Saltimbocca alla perugina e "bis stecche". Einstein e la sua formuale Eurochcolate = Molto cioccolato, attende i giovani scienziati per divertenti giochi nel suo laboratorio, mentre la fabbrica del cioccolato racconta come un seme, la fava di cioccolato, diventa una golosa tavoletta da mangiare.

Mattinata inaugurale con il sole e già una buona risposta di visitatori già presenti all'apertura dei cancelli, molti i turisti. Si va avanti per dieci giorni.