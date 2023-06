Eurochocolate, torna l'edizione autunnale: le date e le anticipazioni

Eurochocolate 2023, torna l'edizione autunnale. Ufficializzate le date e alcune anticipazioni.

"Sarà la formula di Einstein E=mc², giocosamente reinterpretata in Eurochocolate=molto cioccolato, ad accompagnare la prossima edizione Indoor del Festival Internazionale del Cioccolato, in programma dal 13 al 22 ottobre prossimi", annuncia la nota del festival.

Ed ecco alcune dolci anticipazioni. Percorrendo il Padiglione 7 dedicato alla Chocolate Experience sarà ad esempio possibile immergersi in un percorso esperienziale alla scoperta della lontana Playa de Oro in Ecuador: una tenace comunità di produttori di cacao, custodi di un territorio di circa 11.000 ettari in piena foresta amazzonica - raggiungibile solo dopo un’ora di traversata via fiume in canoa a motore e parzialmente riprodotto in evento - dove cresce il pregiato cacao fino y de aroma. Eurochocolate supporterà infatti il progetto voluto dall’agronomo e cooperante Pierre Molinari che dal 2016, anno di apertura della sua fabbrica di cioccolato a Mindo, si impegna con tenacia per migliorare le precarie condizioni di vita dei campesinos, a partire dall’acquisto del cacao a un prezzo equo, fino al potenziamento di infrastrutture e competenze per colmare le lacune in materia di istruzione e sanità. Ne beneficeranno i circa 400 abitanti di Playa de Oro, evitando cosi il rischio di spopolamento e abbandono delle coltivazioni di cacao, al quale seguirebbe un pericoloso e incessante processo di deforestazione.

E ancora, oltre ad accogliere le attesissime Sculture di Cioccolato, che nei due weekend consentiranno di assistere alla lavorazione live di quattro maxi blocchi da 11 quintali l’uno, il padiglione experience proporrà numerosi appuntamenti live che animeranno i due esclusivi palchi con un ricco programma di show cooking e laboratori al sapore di cacao condotti da special guest ed esperti, tra questi anche Roberto Caraceni, Chocolate Taster e Vice Presidente della Compagnia del Cioccolato. Insieme ai Grandi Maestri Cioccolatieri italiani, tra le novità di quest’anno gli appuntamenti con I Pionieri del Cioccolato Crudo. I riflettori saranno infatti puntati sul sempre più apprezzato raw chocolate, ottenuto da fave di cacao non tostate e, proprio perché lavorate a basse temperature, in grado di preservarne le preziose qualità nutritive.

Il viaggio nelle Terre del Cacao proseguirà all’interno del Padiglione 8 con un’ampia area Choco Trip interamente rinnovata che, in collaborazione con il network Cacao Solution, vedrà la presenza di ben 25 produttori di cioccolato provenienti dai principali paesi di origine del cacao: Definite (Repubblica Dominicana), Quma e Kuyay (Perù), Manoa (Hawai), Disidente e Color Cacao (Colombia), Belu Cacao (El Salvador), Momotombo (Nicaragua), Baiani (Brasile), Cacao De Origen e Villa Canoabo (Venezuela), Kuna e Kacau (Ecuador), Pure Chocolate (Jamaica), Grenada Chocolate Company (Grenada), Menakao (Madagascar), Chocotogo (Togo), ChocoPlus (Costa d’Avorio), Latitude (Uganda), Kumasi (Ghana), Auro e Theo & Philo (Filippine), Siamaya (Thailandia), Krakakoa (Indonesia), Robert/Mava (Madagascar).

Poco lontano si aprirà lo spazio dedicato ai prodotti Equochocolate by Costruttori di Dolcezze già frutto della cooperazione con l’azienda ecuadoriana Yumbos Chocolate e, da quest’anno, anche con Kakao Mundo, nuova realtà nata in Gabon per la creazione di una piattaforma, di cui Eurochocolate è partner, in grado di tracciare la qualità e la trasparenza dei processi di trasformazione del cacao per assicurare ai piccoli produttori una migliore visibilità e una più equa remunerazione.

Tornerà inoltre la dolcissima e imponente Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata ai principali protagonisti del cioccolato Made in Italy, con un’area riservata al distretto piemontese - a partire dal celebre Gianduiotto - e uno spazio che vedrà protagonista il Cioccolato di Modica.

Non mancheranno gli spazi dedicati alle grandi firme del cioccolato che da anni accompagnano Eurochocolate nel suo goloso viaggio, pronte a deliziare il pubblico con i loro iconici prodotti e a sorprenderlo con imperdibili novità.

Il divertimento e le suggestioni offerte dal cioccolato non si fermano qui. Anche il Padiglione Funny Chococolate infatti, attraverso la creativa presenza di Costruttori di Dolcezze, si rinnova e, accanto alle attività più amate, tra cui l’avvincente Choco Arrampicata e i laboratori Choco in Casa e MontMaître, troverà spazio il nuovo Teatro dedicato al popolarissimo protagonista della prossima edizione: Albert Einstein. Tutti i giorni il celebre scienziato si cimenterà in esilaranti spettacoli, con esperimenti che ne ripercorreranno l’affascinante storia coinvolgendo grandi e piccini.