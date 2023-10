Eurochocolate incontra Umbria Top Wines: arriva la novità di Mercavino

Il vino umbro sarà tra i protagonisti di Eurochocolate 2023. Per tutta la durata della manifestazione, infatti, a Umbriafiere sarà possibile conoscere e gustare una selezione dei vini più rappresentativi della regione, nello spazio Mercavino (Pad. 8 Chocolate Show). Lunedì 16 e martedì 17 ottobre alle 17, inoltre, il palco Chocolab (Pad. 7) ospiterà due masterclass, riservate rispettivamente agli operatori della ristorazione regionale e alla stampa e dedicate, in particolare, ai vini dolci in abbinamento al cioccolato.

Grazie alla collaborazione tra Eurochocolate e Umbria Top Wines, nell'area Mercavino si potranno conoscere, degustare gratuitamente e anche acquistare i vini di 18 cantine, in rappresentanza delle diverse aree vitivinicole della regione: Goretti e Chiorri per i Colli Perugini, Baldassarri e Vetunna Viticoltori Umbri dal 1960, per i Colli Martani, Blasi e Donini per i Colli Altotiberini, Di Filippo, Le Cimate, Perticaia e Tenute Baldo per la zona di Montefalco, Duca della Corgna e Pucciarella per il Trasimeno, Saio e Kili Vini per l’area di Assisi, Roccaforte Organic Wines e Cantina Todini per Todi e Cantina Giovannini per l’Amerino.

Inoltre, nel pomeriggio di lunedì 16 ottobre alle 17, si terrà una particolare masterclass “Vino e Cioccolato - Umbria Naturally Different” riservata agli operatori della ristorazione della regione. Passiti e vini dolci saranno abbinati per l’occasione a cioccolato fondente Vanini, brand Premium di ICAM, e a cioccolato al latte e gianduia Costruttori di Dolcezze. La masterclass, gratuita, su iscrizione all’indirizzo mail mercavino@eurochocolate.com e della durata di 45 minuti, è condotta da Assosommelier. Analoga degustazione si terrà anche martedì 17 ottobre, sempre alle ore 17, e sarà riservata, in questo caso, alla stampa locale e di settore.

Con la partecipazione a Eurochocolate e in particolare con le due masterclass, Umbria Top Wines, cooperativa fondata nel 2009 per la promozione del vino umbro, intende far conoscere alla stampa e al grande pubblico della kermesse la qualità della produzione vitivinicola regionale, ma soprattutto punta a creare un’ulteriore occasione di conoscenza e contatto con i ristoratori locali con l’obiettivo di favorire la presenza di una carta dei vini tutta umbra nei ristoranti della regione.