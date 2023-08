Eurochocolate, è Ernst Knam uno dei super ospiti dell'edizione 2023

Ancora un’importante anticipazione in vista della prossima edizione di Eurochocolate in programma dal 13 al 22 ottobre a Umbriafiere di Bastia Umbra. Accompagnato dal claim ispirato alla popolarissima formula di Einstein E=mc², giocosamente reinterpretata in Eurochocolate=molto cioccolato, sarà infatti Ernst Knam il primo Special Guest a calcare con un imperdibile Cooking Show il palco del Padiglione dedicato alla Chocolate Experience.

Irriducibilmente creativo e amante della sperimentazione, il Re del Cioccolato si cimenterà nella realizzazione live di tre tipi di cioccolatini con immancabile degustazione finale. “Torno con piacere a Perugia - dichiara Ernst Knam - perché è un evento che si muove nella direzione di far cultura su cacao e cioccolato e lo fa attraverso una serie di appuntamenti e iniziative irrinunciabili capaci di far dialogare il numerosissimo pubblico con i piccoli produttori di cacao e cioccolato così come con le grandi marche internazionali. Chi è appassionato di cioccolato non può che venirci a trovare ad Eurochocolate”. L’appuntamento è fissato per Sabato 14 ottobre alle 16. La partecipazione è gratuita con prenotazione online obbligatoria che sarà attiva sul sito www.eurochocolate.com a partire da lunedì 4 Settembre.

Ma c’è di più. L’evento sarà infatti preceduto dalla presentazione del nuovo libro di Alessandra Mion, in arte Frau Knam. Il volume, in uscita il prossimo settembre, segue a quello scritto nel 2020 con il marito Ernst. “È un vero piacere per me - afferma Alessandra Mion - presentare questo nuovo lavoro al pubblico di Eurochocolate. Questo libro vuole avvicinare chiunque al gusto e alla passione che si sprigiona in ognuno di noi nella realizzazione di un dolce. Mi piace pensare che mettere le mani in pasta sia un gesto d'amore verso noi stessi e verso gli altri". L’incontro con Frau Knam è fissato per sabato 14 ottobre alle 12.

E ancora, oltre ad accogliere le attesissime Sculture di Cioccolato, che nei due weekend consentiranno di assistere alla lavorazione live di quattro maxi blocchi da 11 quintali l’uno, il padiglione experience proporrà un ricco calendario di appuntamenti live che animeranno i due esclusivi palchi con golosi cooking show e laboratori al sapore di cacao condotti da special guest ed esperti. Insieme ai Grandi Maestri Cioccolatieri italiani, tra le novità di quest’anno gli appuntamenti con I Pionieri del Cioccolato Crudo. I riflettori saranno infatti puntati sul sempre più apprezzato raw chocolate, ottenuto da fave di cacao non tostate e, proprio perché lavorate a basse temperature, in grado di preservarne le preziose qualità nutritive.

Il viaggio nelle Terre del Cacao proseguirà all’interno del Padiglione 8 con un’ampia area Choco Trip interamente rinnovata che, in collaborazione con il network Cacao Solution, vedrà la presenza di ben 25 produttori di cioccolato provenienti dai principali paesi di origine del cacao.

Non mancheranno gli spazi dedicati alle grandi firme del cioccolato che da anni accompagnano Eurochocolate nel suo goloso viaggio, pronte a deliziare il pubblico con i loro iconici prodotti e a sorprenderlo con imperdibili novità.

Il divertimento e le suggestioni offerte dal cioccolato non si fermano qui. Anche il Padiglione Funny Chococolate infatti, con la creativa presenza di Costruttori di Dolcezze, si rinnova e, accanto alle attività più amate, tra cui l’avvincente Choco Arrampicata e i laboratori Choco in Casa e MontMaître, troverà spazio il nuovo Teatro dedicato al popolarissimo protagonista della prossima edizione: Albert Einstein. Tutti i giorni il celebre scienziato si cimenterà in esilaranti spettacoli, con esperimenti che ne ripercorreranno l’affascinante storia coinvolgendo grandi e piccini.