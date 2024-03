Eurochocolate compie 30 anni e torna in centro. Arriva la città del cioccolato

Eurochocolate torna in centro.storico. lo ha annunciato il presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, presentando le nuove date dell'evento. Che, in occasione della trentesima edizione, lascia ottobre per spostarsi per la prima volta a novembre, dal 15 al 24.

Nel corso della presentazione, confermato l'obiettivo di Destinazione Cioccolato, ovvero di inaugurare la città del cioccolato al Mercato coperto in occasione del trentennale.