Eurochocolate di primavera pronta al bis. Si rifarà? "Ovvio": è il claim svelato in anteprima per il 2023

Eurochocolate di primavera punta al raddoppio. L'edizione pre pasquale del festival del cioccolato è stata confermata. E' prevista dal 24 marzo al 3 aprile 2023.

L'annuncio, come da tradizione, nel corso della conferenza di bilancio dell'edizione appena chiusa.

"In soli tre mesi di promozione -siamo riusciti a costruire un format innovativo all'interno di una cornice bellissima quale è quella offerta dai Giardini del Frontone. Il livello di gradimento del pubblico, mai come in questa occasione, è stato così alto e vedere tanta gente rispondere al nostro invito ci fa ben sperare in una crescita importante di questa esperienza. Con dodici mesi di promozione davanti a noi contiamo inoltre di incrementare la provenienza dall’estero, avendo già quest’anno registrato partecipanti da Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Grecia, Israele, Polonia, Portogallo, Spagna, Francia, Norvegia, Germania Turchia Colombia Svizzera, Brasile, Macedonia, Belgio, Taiwan, Georgia, Russia” spiega il presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci.

"Ci sarai? Ovvio!" è il claim svelato in anteprima, Ovvio sarà quindi anche il nome di uno dei prodotti omaggio che verranno consegnati a tutti i visitatori di Eurochocolate: un’originale tavoletta di forma ovale che in questi giorni è stata protagonista in "area test" nello spazio Eggofatto, allestito in piazza Matteotti in collaborazione con Be Well e FBM e che rimarrà aperto fino al 18 Aprile.

"Ci auguriamo inoltre - conclude Guarducci - di poter continuare insieme all'amministrazione comunale di Perugia, anche quel percorso di riqualificazione dei Giardini del Frontone iniziato il mese scorso e i cui risultati sono stati apprezzati da moltissimi concittadini".

Tirando le somme della prima edizione, le presenze sono state 18.500 presenze a cui vanno aggiunte £"tutte quelle persone che hanno fatto una scelta “cioccolatosa” diversa: raggiungere Perugia nei dieci giorni dell’evento e vivere la loro esperienza nella Città del Cioccolato limitatamente all’area Eggofatto in piazza Matteotti o presso i tre Chocostore di Piazza IV Novembre, presi d’assalto nei due weekend". Sono stati 40 gli espositori presenti al Chocolate Show, 64 i Choco Lab svolti. Oltre mille, inoltre, i bambini che hanno preso parte alle iniziative, tra gioco e didattica, nelle otto aree allestite appositamente. In 425 hanno usufruito dell'iniziativa in collaborazione con il Sistema museale regionale, unendo al gusto del cioccolato la visita ai centri espositivi dell'Umbria.

In piazza Matteotti il laboratorio per la realizzazione di uova di cioccolato resterà visitabile fino al 18 aprile.