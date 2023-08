Eurochocolate 2023: la "squadra" degli special guest si arricchisce con Francesco Aquila ed Edoardo Franco

Dopo Ernst e Frau Knam, Eurochocolate annuncia la partecipazione di Francesco Aquila ed Edoardo Franco, vincitori di Masterchef, tra gli special guest pronti ad esibirsi in due imperdibili cooking show sul palco del padiglione dedicato alla Chocolate Experience.

Nato ad Altamura nel 1986, fin da giovanissimo Francesco Aquila entra in contatto con la cucina, che da subito diventa la sua più grande passione. Tra i protagonisti della decima edizione di Masterchef Italia, fin dalle primissime puntate ha raccolto gli apprezzamenti dei fan del noto programma televisivo dimostrandosi uno dei concorrenti più talentosi. Vincitore dell’edizione 2021, Francesco Aquila si esibirà domenica 15 ottobre alle 16 in un goloso cooking show a tema cioccolato.

Sabato 21 ottobre alle 16 le luci del palco di Eurochocolate saranno, invece, puntate su Edoardo Franco. Brillante e mai banale, il vincitore di Masterchef Italia 12 è un personaggio originale in tutte le sue forme. La passione per la cucina, insieme a quella per la musica, lo accompagnano fin da ragazzino: i risotti e la cucina messicana sono il suo asso nella manica e il burrito è il suo master pièce. Nel suo imperdibile live show il pubblico potrà ammirarlo alle prese con l’amatissimo Cibo degli Dèi, fino alla degustazione finale della sua originale creazione.

La partecipazione ai live show degli special guest è gratuita, con prenotazione online obbligatoria che sarà attiva sul sito www.eurochocolate.com a partire da Lunedì 4 Settembre.