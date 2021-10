Eurochocolate, nuova edizione a Perugia a marzo 2022: le date e le anticipazioni

Eurochocolate torna nel centro storico di Perugia in primavera. "Sarà una "Perugia a passo d'uovo" quella che aspetterà dal 24 al 27 Marzo 2022 i tanti fan di Eurochocolate", annunciano dalla kermesse.

"Abbiamo condiviso questa scelta con l'Amministrazione comunale di Perugia - dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate - andando così a presidiare un momento importante dei consumi legato al mondo del cioccolato ovvero quello che precede la Pasqua. Ma non solo: questa scelta sarà permanente nel tempo con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici in un mese come quello di Marzo che, come è stato per Ottobre grazie proprio ad Eurochocolate, potrebbe diventare, nel medio periodo, un mese di alta stagione".

A lanciare l'edizione 2022 "una performance artistica sulla scalinata di Palazzo dei Priori che si è conclusa con un finale giallo a sorpresa affidato alla regia di Alfred HitChoK. Protagoniste 800 uova di cioccolato da 1 kg ciascuna, dolcemente adagiate sugli storici gradoni di travertino, che improvvisamente si sono quasi tutte rotte, con un incredibile effetto domino che ha colto tutti di sorpresa, compresi gli operatori video e i fotografi invitati a trovarsi sul posto alle ore 8. Le uova - dichiara Eugenio Guarducci - sono state prodotte utilizzando il cioccolato scaduto recuperato dai blocchi delle sculture realizzate nell'ultima edizione di Eurochocolate, quella del 2019".

L'edizione di Marzo di Eurochocolate, anticipano dalla kermesse, "sarà quindi seguita, nei tre week end successivi, dal mantenimento nel centro storico di Perugia del "tema cioccolato" e, in particolare, di un’elegante postazione temporanea dove verranno prodotte uova di cioccolato con la possibilità, per pubblico, di personalizzare le proprie sorprese". Anncunciate anche le novità "Standing Ovation" e "la collezione di uova Ovopiattiste".

E in autunno? "Per quanto riguarda le decisioni relative alla scelta del format che caratterizzerà invece l'edizione di Ottobre 2022, in programma dal 14 al 23 Ottobre - conclude Guarducci - dovremo attendere alcune settimane durante le quali ci confronteremo in primis con le istituzioni locali e quindi con le aziende e gli sponsor presenti in questa edizione appena conclusa a Umbriafiere. Un’edizione che ha fatto registrare un indiscutibile apprezzamento da parte del pubblico premiando non solo la nostra coraggiosa scelta, ma anche continuando a garantire ai comprensori turistici limitrofi una straordinaria ricaduta economica".