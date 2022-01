Eurochocolate torna a Perugia, le novità dell'edizione di primavera: dalla location al biglietto d'ingresso

Eurochocolate torna a Perugia. Ecco le novità dell'edizione primaverile 2022, in programma dal 25 marzo al 3 aprile, a cominciare dalla nuova location: i Giardini del Frontone.

"È stata una scelta condivisa in primis con l’Amministrazione Comunale - spiega Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate - che ha tenuto conto del contesto attuale e di quello prospettico. Grazie a una curiosa progettualità, legata al già annunciato claim "Perugia a Passo d'Uovo", saremo in grado di far vivere una coinvolgente esperienza in sicurezza all'interno di uno spazio molto ampio e suggestivo e, allo stesso tempo, di suggerire 5 itinerari di visita lungo i 5 Rioni del centro storico di Perugia".

E si arriva al biglietto d'ingresso. "Ogni visitatore - spiega Eurochocolate - attraverso l'acquisto di un ticket d'ingresso, resosi necessario al fine di contingentare l'affluenza e di monitorare il controllo degli accessi , potrà cimentarsi, prima o dopo la sua visita all'evento, allestito interamente presso i Giardini del Frontone, in una golosa e imperdibile caccia al tesoro a tappe che gli consentirà di ricevere in omaggio Eggolo, un uovo di cioccolato da gustare anche al momento. Protagonista di questa iniziativa un’originale cartotecnica che verrà consegnata a ciascun visitatore invitandolo a fotografare con il proprio cellulare i 5 monumenti selezionati lungo il percorso prescelto e a condividere sui propri profili social uno scatto che garantirà altri benefits golosi. Ma non solo: tutti coloro che, nella stessa giornata, avranno fatto visita a uno dei Musei della Città, mostrando il relativo ticket d'ingresso potranno ricevere (al posto di Eggolo) Eggolo Maxi, un uovo di cioccolato ancora più grande".

I biglietti on line (adulti 10 euro - ridotti 5 euro) saranno messi in vendita su sito di Eurochocolate.

"L’innovativa scelta progettuale candidata dall’organizzazione di Eurochocolate che, come da prassi, sarà portata al vaglio delle autorità competenti – sottolinea Gabriele Giottoli, Assessore al Turismo del Comune di Perugia – si è rivelata la più praticabile e interessante perché ci consente di valorizzare tutta l’Acropoli e di far conoscere ai tanti visitatori un luogo, come quello dei Giardini del Frontone, che probabilmente non avevano mai avuto l’occasione di visitare in precedenza. Ora ci auguriamo che questo progetto possa innescare il coinvolgimento attivo dei protagonisti del tessuto commerciale, culturale e sociale presenti lungo i 5 percorsi individuati. Al fine di stimolare questo processo, calendarizzeremo a breve degli incontri con tutti gli interessati".

In Piazza Matteotti, aggiunge Eurochocolate, "verrà predisposto uno spazio apposito per coloro che arriveranno in pieno centro. Qui potranno accreditarsi mostrando il proprio ticket elettronico o acquistandolo in loco e partecipare subito alla caccia ai 5 tesori per poi raggiungere comodamente a piedi i Giardini del Frontone, visitare l'evento e ritirare Eggolo. Per tutti coloro che avranno invece deciso di arrivare direttamente ai Giardini del Frontone sarà anche qui previsto uno spazio dove potersi accreditare con il ticket elettronico o acquistarlo direttamente sul posto. Il ritiro di Eggolo potrà, in questo caso, essere poi effettuato in Piazza Matteotti dopo la visita all’evento e al termine della caccia ai 5 tesori collocati lungo il percorso che collega i Giardini del Frontone all’Acropoli perugina".

Inoltre, in Piazza Matteotti, conclude la nota, "una tensostruttura ospiterà dal 25 marzo fino al 18 aprile (Pasquetta), la produzione live della collezione di uova di cioccolato Eggofatto consentendo anche la personalizzazione delle sorprese che i visitatori potranno far inserire all’interno di ogni singolo uovo di cioccolato".

"Nelle settimane scorse - prosegue Guarducci - abbiamo effettuato i necessari sopralluoghi e siamo molto soddisfatti della scelta dei Giardini del Frontone che sono già soliti ospitare importanti eventi, prestandosi perfettamente a sviluppare un format molto accattivante che sta destando grande curiosità tra i nostri partner e sponsor e che, siamo convinti, sarà molto gradito dagli amatissimi turisti del cioccolato".