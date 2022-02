Eurochocolate torna a Perugia, le novità dell'edizione di primavera

Eurochocolate torna a Perugia e annuncia una delle iniziative di punta della nuova edizione primaverile 2022, in programma dal 25 marzo al 3 aprile ai Giardini del Frontone: la "Caccia al Tesovo".

"Appositamente pensato per valorizzare al meglio i principali punti di interesse dell’Acropoli, il coinvolgente format prevede l’individuazione di 5 imperdibili itinerari alla scoperta degli altrettanti Rioni storici della città: Porta Sole, Porta San Pietro, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna e Porta Sant’Angelo. Una progettualità particolarmente ricca e articolata che ha subito incontrato il favore dei rappresentanti dei vari Musei perugini coinvolti, delle Associazioni dei Commercianti del Centro Storico e di Perugia 1416, alcuni dei quali presenti alla Conferenza Stampa che si è tenuta questa mattina presso la Sala del Dottorato nel Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo, a Perugia", scrive Eurochocolate.

Ecco come funziona la nuova 'Caccia al Tesovo'. "L’acquisto del biglietto di ingresso a Eurochocolate consentirà infatti a ciascun visitatore di ritirare, oltre a 10 monete in cioccolato, una simpatica cartotecnica ispirata alla forma dell’uovo, che fungerà anche da cornice, scegliere l’itinerario preferito, inquadrare il QR code e scattare la foto di ciascuno dei 5 punti di interesse indicati. Al termine del percorso, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio Eggolo, l’imperdibile uovo di Pasqua da 150 grammi o Eggolo Maxi (da 250 grammi) se consegneranno presso i desk di Eurochocolate il biglietto di ingresso a uno dei Musei aderenti all’iniziativa. Dal Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo al Pozzo Etrusco, passando per il Museo dell’Accademia delle Belle Arti di Perugia, fino al coinvolgimento di Palazzo Baldeschi al Corso, del Museo Civico di Palazzo della Penna e del Nobile Collegio del Cambio, questi i tesori perugini individuati. Con un'altra modalità, che verrà presentata a ridosso dell’evento, è previsto anche il coinvolgimento del MANU (Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria), il più vicino dei Poli museali alla dolce kermesse".

E non è finita qui. I turisti, nei due week end di Eurochocolate, saranno accolti lungo i cinque percorsi anche dai figuranti di Perugia 1416. Tutti i dettagli sull’imperdibile Caccia al Tesovo, compresi i video dei 5 percorsi, sono consultabili su www.eurochocolate.com.