Etica nelle relazioni e linguaggio digitale, se ne parla a Perugia in un convegno sul bullismo e la violenza di genere

Bullismo e violenze di genere sono problematiche che spesso prendono il via fin dal linguaggio. Per analizzare questi aspetti, a Perugia il Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Umbria, si fa promotore di un convegno da significativo titolo: "Etica nelle relazioni e linguaggio digitale". L'incontro si terrà presso la SAla dei Notari il 1 Novembre, alle ore 16.30 e sarà coordinato dall'avv. Rita Iacuitto - specializzata in diritto di famiglia e dei minori. Membro Direttivo FNISM - Terni

Tra i relatori interverrann il dott. Flaminio Monteleone, Sostituto Procuratore presso la Procura per i Minorenni di Perugia, che si occuperà del fenomeno giuridico attraverso casi pratici al fine di offrire la percezione giuridica del fenomeno.

Il prof. Gaetano Mollo, pedagogista e autore di un testo sul bullismo, in uscita in questi giorni, che presenterà il libro e l'iniziativa anti-bullismo in atto nelle scuole del perugino.

Il prof. Francesco Giorgino, giornalista e conduttore RAI. Professor of Practice presso la LUISS School Guido Carli e Direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale, che tratterà del linguaggio e della comunicazione digitale nel mondo giovanile.

Le conclusioni saranno affidate al Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Umbria, la dott.ssa Maria Rita Castellani, scrittrice e pedagogista.