Estate nursina: tra teatro, musica, danza e sport i prossimi eventi in programma

Tra spettacolo, musica, sport, teatro e danza vanno avanti gli appuntamenti dell’Estate nursina, il cartellone di eventi organizzato dall’amministrazione comunale di Norcia e pensato per abbracciare un ampio pubblico di cittadini e turisti. La maggior parte delle iniziative, tutte a ingresso libero e gratuito, si svolge nella centralissima piazza san Benedetto e il programma prevede venerdì 4 agosto alle 18.30, nell’ambito del festival nazionale di spettacoli di burattini e marionette ‘Figuratevi in Valnerina’ organizzato da Tieffeu teatro di figura umbro, la messa in scena di ‘Il mostro della spazzatura’. Lo spettacolo, di e con Carolina Cifuentes Dominguez e Paolo Iorio, nasce dalla sensibilità della Compagnia Chùmbala Cachùmbala rispetto al problema dei rifiuti e della salvaguardia ambientale con l’intento di creare, attraverso comicità e amarezza, un momento di riflessione. A seguire, alle 21.30, ci sarà l’esibizione Jazz & blues Bridge Band a cura della Filarmonica Verdi Ponte San Giovanni. Ancora musica sabato 5 agosto con il concerto ‘Songs’ del complesso bandistico Città di Norcia. Domenica 6 spazio allo sport dalle 17 al campo di calcetto ‘D. Alemanno’ con il IV Torneo delle Guaite Trofeo di calcetto per bambini, mentre alle 21.30 in piazza san Benedetto ci sarà lo spettacolo teatrale ‘Il segreto’, commedia scritta da Elvira Terenzi a cura del Gruppo amatoriale Norcia.

Lunedì 7 agosto Piazza san Benedetto si trasformerà nel palcoscenico della performance ‘Dante: sommo poeta’. L’Astra Roma Ballet di Diana Ferrara celebra la figura del padre della lingua italiana con una creazione coreografica originale e interessante: un viaggio in danza attraverso la bellezza dei sonetti giovanili tratti della Vita Nova e delle splendide note poetiche della Divina Commedia. In scena sei danzatori Giada Primiano, Giorgia Montepaone, Laura Guarisco, Alessandro Scavello, Fausto Paparozzi e Alex Provinciali e l’interprete della voce recitante Graziano Sirci, attore di grande espressività.

Il cartellone dell’Estate nursina, in scena fino a settembre, è organizzato con la collaborazione dell’associazione culturale di promozione sociale Quintessenza e il sostegno di Gal Valle Umbra e Sibillini; Regione Umbria, Programma di sviluppo rurale per l’Umbria, Fondo europeo per lo sviluppo rurale.