Estate nursina tra prodigi della musica, escursioni notturne e spettacolo

Ancora tanti appuntamenti nel ricco cartellone dell’Estate nursina, organizzato dal Comune di Norcia, che offre occasioni di svago e intrattenimento con una proposta varia che spazia tra tanti generi.

Martedì 8 agosto in Piazza san Benedetto alle 21.30 è in programma una ‘Serata spettacolo & latin party’ con balli e una rassegna coreografica delle scuole Bailando casino e Baila.

Dai ritmi latini alla musica classica, mercoledì 9 agosto, sempre in Piazza san Benedetto alle 21.30, per il concerto che apre la serie di appuntamenti che il progetto Omaggio all’Umbria organizza in Valnerina nel 2023. Protagonista a Norcia sarà il giovane violinista prodigio Stefano Mhanna che si esibirà come solista e direttore della sua Novi Toni Comites Orchestra. Ad impreziosire l’evento sarà il primo violino de I Solisti Veneti Glauco Guadagnin, mentre il professor Stefano Ragni illustrerà i brani che verranno eseguiti. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Si prosegue giovedì 10 agosto con un evento dedicato alle stelle nella notte di San Lorenzo. ‘Dalle Stalle alle Stelle’ il nome dell’escursione notturna alla Quercia di Nottoria, una divertente passeggiata con gli asini tra i boschi e i campi di Norcia. Il ritrovo sarà alle 21 da Paganelli Asd Nursia Equestre e nel corso dell’iniziativa ci saranno un bio aperitivo e una merenda con prodotti tipici locali. Per informazioni e prenotazioni: info@lamulattiera.it, 3394513189.

Si torna in piazza San Benedetto venerdì 11 agosto alle 21.30 per il concerto ‘Perle di Napoli’. In scena ci saranno Paolo Notari e Nino Rota ensemble, per la regia di Sabino Morra, che, tra suono e fantasia, proporranno racconti ed emozioni.