Estate nursina, proseguono gli appuntamenti con l'Oktoberfest. Successo per i Regina

Dopo il grande successo di pubblico di giovedì scorso, in occasione della serata con la tirbute band Regina The Real Queen Experience, proseguono gli appuntamenti dell’Estate Nursina, il cartellone di eventi incentrati su arte, musica, gusto e paesaggio promosso dal Comune di Norcia e finanziato con i fondi del Por Fesr Umbria 2014-2020. Innanzitutto, giovedì 31 agosto alle 21 in piazza San Benedetto andrà in scena lo spettacolo della Jazz&Blues Bridge Band, che si sarebbe dovuto tenere a inizio mese ma era stato poi rinviato per maltempo.

Sarà poi la volta dell’Oktoberfest, una grande festa della birra che animerà la città della Valnerina per l’intero weekend. Da venerdì 1 a domenica 3 settembre l’Oktoberfest porterà in piazza San Benedetto i prodotti tipici bavaresi e, inoltre, suggellerà la storica amicizia tra Norcia e la città bavarese di Ottobeuren, di cui quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario dello storico gemellaggio. Tre giorni dedicati a cibo, birra e musica a cui parteciperanno anche i rappresentanti del Comune di Ottobeuren, presente con una folta delegazione, e l’Associazione del gemellaggio. Dalle 19 in poi sarà possibile degustare prodotti tipici locali e bavaresi di una delle più conosciute feste al mondo. Non mancheranno, inoltre, gli appuntamenti di intrattenimento con l’orchestra spettacolo Bulli & Pupe (venerdì 1 settembre), la banda musicale di Ottobeuren (sabato 2) e il trio musicale Daje Gas (domenica 3). L’evento si svolgerà al coperto.

Lunedì 4 settembre, invece, nell’ambito dell’evento internazionale Young sparks symposium, iniziativa organizzata da Università degli studi di Perugia, Brunello Cucinelli Spa e Indire, e che vedrà oltre duecento studenti giungere in Umbria da atenei di tutto il mondo per discutere e parlare di scienza, umanesimo e tecnologia, dalle 17 alle 22 è in programma in piazza San Benedetto lo spettacolo MoonLanding, con lo scienziato Mauro Ferrari.