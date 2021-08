Estate Nursina, proseguono gli eventi insieme a Suoni Controvento

Orario non disponibile

Ancora eventi per il cartellone dell’Estate Nursina 2021.

Sabato 21 torna l’appuntamento con la passeggiata letteraria e il format “Libri in cammino” nell’ambito del festival Suoni Controvento. Protagonista del pomeriggio sarà Matteo Cavezzali, autore del libro “Supercamper. Un viaggio nella saggezza del mondo”che dialogherà con Matteo Cavezzali che dialogherà con Giovanni Dozzini, percorrendo il parco delle Marcite con partenza prevista da Piazza San Benedetto alle ore 18. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 339 4513189 o mail info@lamulattiera.it .

La sera alle 21,30 in Piazza San Benedetto tornerà ad accogliere la musica con Le orme dei Pooh, cover band del noto gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, ripercorrendone la storia musicale con canzoni da cantare.

Domenica 22 poi sempre nell’ambito del festival Suoni Controvento, farà a tappa a Forca Canapine alle 15 il tour Fuori dagli Spazi di Francesca Michielin. L’evento è a pagamento con biglietto acquistabile su piattaforma ticketitalia o ticketone. La cantante, vincitrice di X Factor e arrivata al secondo posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Chiamami per nome’ insieme a Fedez, porterà gran parte del suo repertorio fatto di sonorità moderne e collaborazioni con nomi che hanno collaborato al suo nuovo progetto musicale come Elisa, i Maneskin, Gazzè, Fabri Fibra. Tra le Hit estive del momento il brano ‘Cinema’ cantato con Samuel. Anche quest’ultima farà una tappa del suo tour dal nome proprio ‘Cinema Tour 2021’ a Norcia, in Piazza San Benedetto, lunedì 23 agosto alle 21,30.