Perugia, via agli eventi estivi del Comune: concerto per i 10 anni di 'UmbriaEnsemble' al BartonPark

Con l'Umbria in zona bianca e i dati dell'emergenza coronavirus in continuo miglioramento (anche grazie al procedere della campagna vaccinale) Perugia torna a vivere in attesa dell'imminente estate. Ecco così che domenica prossima (13 giugno, ore 20.45) si apre la stagione degli eventi a cura del Comune, con il concerto del decennale di UmbriaEnsemble nell’ampia e suggestiva arena del Barton Park, a Pian di Massiano (ingresso gratuito con prenotazione dei posti a sedere via email scrivendo a: info.cultura@comune.perugia.it - www.umbriaensemble.it).

Oltre mezzo migliaio di concerti in tour dall’Italia in tutta Europa, Estremo Oriente, Nord e Sud America, una quindicina tra Cd e Dvd molti dei quali premiati con ambìti riconoscimenti internazionali e recensiti con favore; lusinghiere collaborazioni artistiche nella creazione di progetti originali che hanno reso - in questi dieci anni - l’UmbriaEnsemble protagonista della vita culturale ed artistica sulla scena nazionale ed internazionale. Un decennale ricchissimo di soddisfazioni per i musicisti umbri, la cui attività è da sempre caratterizzata dalla costante ricerca culturale e l’alta qualità artistica, nel rispetto della tradizione ma anche con la volontà di originalità nell’interpretazione della musica classica. “Dieci anni di stimolanti sfide, di impegno senza sosta - sostengono i musicisti - ma anche di sempre nuovi e spesso inattesi orizzonti, sostenuti costantemente dall’affetto e dall’entusiasmo del pubblico sempre più numeroso.”

Simbolica la scelta delle musiche che unisce altissime pagine del repertorio classico come Paganini (solista Luca Ranieri, viola) e Tchaikovsky (solista M. Cecilia Berioli, violoncello) alle scelte suggerite dal pubblico stesso - come Rachmaninov - fino alla presentazione di un brano in prima esecuzione assoluta, significativamente intitolato 'Alba' e firmato dalgiovane compositore umbro Fabrizio Volpi. Una compagine orchestrale, sapientemente bilanciata tra professionisti e giovani talenti dell’archetto, che sotto la bacchetta di Antonio Pantaneschi vuole guardare al futuro con competenza, amore, ed una rinnovata consapevolezza dei valori fondanti il vivere civile.