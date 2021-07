Max Gazzè, data umbra nel tour estivo: concerto tra i vulcani a San Venanzo

C'è una data umbra per Max Gazzè, che passerà l'estate in giro per l'Italia con il suo 'La matematica dei rami tour' (nome del suo nuovo disco prodotto insieme alla Magical Mystery Band) e si esibirà anche nel parco Vulcanologico di San Venanzo, dove circa 265.000 di anni fa erano attivi tre vulcani. Il concerto, data unica umbra, è organizzato dalla Pro Loco di San Venanzo con il patrocinio del Comune ed è in programma il 3 settembre (ore 21.30) con i biglietti acquistabili da oggi (venerdì 2 luglio) attraverso il circuito Ticketitalia (e nel weekend anche tramite quello di Ticketone).

Il cantautore, bassista e attore romano dal 3 luglio al Castello di Udine riprende il suo basso e torna in tour. Sarà un'estate ancora all'insegna dei live quella dell'artista, che in questi mesi non si è mai fermato e ha continuato a produrre musica. Max Gazzè, dopo essere stato il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la filiera della musica live (sfiorando le 30 date) ed essere sceso in piazza per dare voce alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, è ora pronto a suonare 'live' i nuovi brani insieme ai suoi straordinari musicisti: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.

Un concerto imperdibile, come detto, non solo per la musica ma anche per la location splendida resa fruibile grazie al lavoro della Pro Loco per la messa in sicurezza, per l’adeguamento alle vigenti normative anti-covid e per l’adattabilità del luogo. Max Gazzè si esibirà con alle spalle i tre vulcani e regalerà al pubblico attimi di pura magia.

PARCO E MUSEO VULCANOLOGICO - L’area del parco si è sviluppata intorno ai tre piccoli vulcani e oltre alla visione di coni, crateri e colate laviche, offre la possibilità di ammirare alcune rocce e minerali rari. La più famosa di queste è la 'Venanzite' che ha diffuso il nome della località di San Venanzo nel mondo. Il Parco Museo Vulcanologico è diventato negli anni un importante centro per il turismo ambientale e per il turismo didattico, fino a essere riconosciuto come area protetta dalla provincia di Terni e andando ad arricchire il numero di emergenze naturalistiche presenti all’interno del Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale (Stina). Per valorizzare e llustrare in maniera divulgativa la singolarità e le caratteristiche geologiche della zona, nel 1999 è nato il Museo Vulcanologico (a cui si è aggiunto nel 2004 un sentiero didattico che si sviluppa all’interno dell’ex cava di Venanzite), ospitato all’interno di un antico edificio nel centro storico di San Venanzo, a poca distanza dall’ampio parco della Villa Comunale.