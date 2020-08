Estate ad alta quota a Monteleone di Spoleto, al via il programma

Dal 26 luglio al 13 settembre sarà "Estate ad Alta Quota" a Monteleone di Spoleto, programma estivo di eventi e iniziative.

Mercoledì 5 agosto alle ore 15 si terrà “Sulle Strade della Biga” escursione con partenza da Corso Vittorio Emanuele II con tappe a Santa Lucia, Colle del Capitano, Scoglio di Pizzero e cena presso l’agriturismo Colle del Capitano. Il dislivello della passeggiata è di 250 metri e la durata di 3 ore. Difficoltà T. Coordinatori Dir. G. Rosati, L Petrosellini e M. Ferrari (CAI sez. Leonessa).

Sabato 8 agosto si terranno i festeggiamenti in onore della Madonna degli Angeli. Alle ore 17 in corso Vittorio Emanuele II l’inaugurazione della mostra a cielo aperto “Donna Vede Donna”. Alle 21 in piazza del Mercato “Pe du foje de Sirpullu” commedia brillante in due atti di e con D. Chiodetti; Compagnia Teatrale La Traussa.

Lunedì 10 agosto alle ore 8 “Passeggiata eno-gastronomica al Gazebo del Trivio”.