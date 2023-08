Estate al Trinci: teatro, libri e musica: il programma dei prossimi eventi

Nella corte di Palazzo Trinci da martedì 8 agosto a domenica 13 agosto), in programma numerosi eventi nell’ambito della rassegna “Estate al Trinci”.

Martedì 8 agosto, ore 17: “Storie di gatti, di nuvole e di carote. Libri e disegni di Nicoletta Costa” – letture e laboratori creativi; visita della mostra dei disegni originali di Nicoletta Costa, per bambini dai 3 ai 7 anni. I laboratori sono dedicati ai bambini dai 3 ai 7 anni, con un umero limitato di posti: Prenotazione obbligatoria al numero 0742 330610 in orario mattutino (dalle 8 alle 13).

Martedì 8 agosto, ore 21: “Novecento”, spettacolo teatrale interpretato da Angelo Avallone, a cura della Compagnia delle Arti, ingresso a pagamento. L’appassionata interpretazione di Avallone trasforma il monologo di Baricco in una storia ricca di personaggi

Mercoledì 9 agosto, ore 21,15: Festival Internazionale Green Music 2023 “Musiche senza confini” con il concerto del Duo Mistral dei maestri Antonio Puglia, al clarinetto, e Mariano Meloni, al pianoforte, a cura dell'Associazione d'arte musicale "I maestri musici" con un repertorio che omaggia maestri come Morricone, Piazzolla, Gershwin, La Rocca e tanti altri.

Giovedì 10 agosto, ore 21,15: “Histoire du tango” con il Quartetto Fancelli. Nella serata si ripercorrerà la storia del tango dalle origini ai giorni nostri. Il Quartetto Fancelli nasce dall’affinità musicale di quattro amici, dal desiderio di valorizzare l’opera di Luciano Fancelli e dal tentativo di visitare e rivisitare in chiave moderna stili e linguaggi musicali differenti. Luciano Fancelli, raffinato fisarmonicista e soprattutto fine musicista, è stato tra i primi a traghettare la fisarmonica da – strumento popolare a mezzo per esprimere tutta la complessità di una musica ben strutturata, evoluta, colta e allo stesso tempo accessibile a tutti. È stato il primo a trasferire il pensiero “classico” in uno strumento “giovane” senza una forma definitiva ma anche per questo uno strumento “dinamico” e stilisticamente duttile. L’ingresso è a pagamento.

Venerdì 11 agosto, ore 21,30: Festival Jazz e dintorni – Mood Jazz Quartet a cura di Moreno Romagnoli con omaggio ai migliori compositori di jazz

Sabato 12 agosto, ore 21,30: Festival Jazz e dintorni – Lola swing italiano a cura di Moreno Romagnoli. Si vuole rendere omaggio al jazz, come musica principale di riferimento, e dei suoi generi musicali affini, come lo Swing, la Bossanova, il Blues.

Domenica 13 agosto, ore 21,15: concerto CAB2. E’ un viaggio musicale nelle indimenticabili canzoni degli anni 60/70 a cura dell’associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra. Il gruppo musicale CAB2 nasce a Foligno nel 1965. Dopo lo scioglimento del gruppo, l’amore per la musica e lo spirito che li aveva uniti hanno condotto a una nuova riunione e alla ricomposizione del gruppo che esordì nel 2005 con un repertorio che tuttora annovera i più grandi successi degli anni ’60 e ’70. Da quel momento i CAB2 si sono esibiti in numerosi concerti di successo, mettendo, con spirito di generosità, la loro bravura a disposizione di molti eventi a favore della beneficenza e della solidarietà. Alcuni musicisti hanno nel tempo sostituito i componenti originari, ma la professionalità e lo spirito di gruppo che ancora li unisce sono rimasti e la maturità musicale raggiunta li ha visti sempre progredire nel livello della qualità.

I componenti del gruppo CAB2: Aldo Cuccagna, batteria; Doriano Lucentini, tastiere; Fabio Petrini, chitarra basso; Filippo Serano, chitarra e voce; Fabio Pesaresi, voce; Flavia Arbonelli, voce.