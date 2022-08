Estate 2022, Ferragosto magico e gourmet a Borgo Petroro

Un ferragosto speciale a Borgo Petroro. Una serata nel giardino incantato di un antico castello, con atmosfere festose e raffinatezze gourmet che omaggiano l’Umbria.

Immerso nella campagna umbra, tra colline di uliveti e vigneti, Borgo Petroro è uno scrigno di bellezza, relax ed eleganza grazie alle sue camere e suite dal gusto antico ma dal comfort moderno. Qui, per il Ferragosto, sarà possibile soggiornare per ricaricare le batterie con un pomeriggio nella spa o un bagno nella piscina esterna, rinfrancare lo spirito con le tante attività all’aperto, tour in bicicletta, visite culturali e gite nei parchi naturali nello splendido territorio di Todi, e soddisfare il palato grazie alle proposte di alta cucina dello chef Oliver Glowig che nel menu di Locanda Petreja esprime a pieno la vera essenza gastronomica del territorio con una visione di ricerca contemporanea. Per la cena di Ferragosto, oltre alla ricca varietà di piatti disponibili nelle postazioni gastronomiche con eccellenze del territorio in piazzetta, tra proposte vegetariane e vegane, crudi di pesce, pizza e carne alla brace - tra cui l’oca, tipico piatto della tradizione del Ferragosto umbro - gli ospiti avranno la possibilità di assistere a entusiasmanti performance musicali e di ballare al ritmo di swing. In accompagnamento ci saranno, inoltre, i vini della Cantina Peppucci con il grechetto di Todi e, in anteprima, il nuovo rosato della cantina. A concludere la festa, un’esplosione colorata di fuochi d’artificio.

Prezzo della cena 90 euro a persona bevande incluse.