Estate 2022, Ferragosto a ritmo swing a Il Grottino: una serata di musica e buon cibo

Ferragosto suona bene, tra le atmosfere swing&soul che animeranno la serata di domenica 14 agosto de Il Grottino, il ristorante con residence nel caratteristico borgo umbro di Gualdo Cattaneo, a pochi passi da Foligno. Per un’estate all’insegna della buona musica e dell’ottimo cibo, la serata sarà caratterizzata dalle sonorità della Four Seasons band, formazione di musicisti che, a partire dalle ore 20, si esibirà in un concerto per gli ospiti de Il Grottino. Tra la veranda terrazzata sopraelevata e l’incantevole dehor da cui ammirare la meravigliosa piazzetta nel cuore dell’antico borgo medievale, l’ascolto sarà accompagnato dai piatti dello chef Marco Micucci che, tra sapori genuini e ingredienti di estrema qualità, delizierà i palati con intriganti portate. Come le Piramidi di grano saraceno ripiene di cipolla di Cannara, mantecate ai fichi con salse di datterino giallo, nero, verde e arancione e granella di salsiccia croccante o, ancora, il Cuore di baccalà portoghese con panatura panko, salsa allo yogurt e sfere di mango. Non mancherà la selezione di carni pregiate che hanno reso noto il locale, a partire dalla manzetta prussiana, rigorosamente cotta sulla brace a vista all’interno del locale. E per godere appieno dell’esperienza, dopo la cena si potrà decidere di pernottare presso il palazzetto ristrutturato, l’ex canonica della chiesa di Gualdo Cattaneo, che è oggi un residence accogliente e intimo, perfetto per vivere l’Umbria pienamente.



Il Grottino, Hosteria & Residence: piazza Beato Ugolino, 5, 06035 Gualdo Cattaneo (PG). Tel.: 0742 760228; cell. 344 2648124. Orari: martedì - giovedì ore 19:00 - 23:30; venerdì - domenica ore 12:00 - 15:00 e 19:00 - 23:30. Lunedì chiuso.