Estate 2021, torna il Grest all’Oratorio di Case Bruciate-Elce dal 14 giugno al 16 luglio: ecco come fare

Bambini di Elce e Case Bruciate, GR-ESTATE con noi. Una raffica di proposte socio-educative quelle che escono dalla mente vulcanica di don Riccardo Pascolini. Il Gr.Est 2021, presso l’Oratorio di Case Bruciate-Elce, si dipana dal 14 giugno al 16 luglio, per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, con orario 8:00-14:30. Contatti utili 3200718094 e oratoriopingo@gmail.com. Il Centro Estivo a Case Bruciate (Via Villa Glori 32) coinvolge invece i più piccoli, da 0 a 6 anni, con orario 8:00-16:00. Invece per quelli dai 6 ai 12 anni, la durata comprende l’arco cronologico 19-30 luglio. Contatti: Nuvola 3534141988 e asilo.lanuvola32@gmail.com.

Per chi voglia seguire gli Europei in oratorio, nel periodo 11 giugno-11 luglio, c’è la possibilità di vivere l’evento in modo comunitario. Esiste anche un servizio di presa in carico e consulenze a favore delle famiglie. Sono a disposizione un gruppo di operatori sociali specializzati. Contatti al 3460161342. Insomma: una gamma di servizi a favore della prima e seconda infanzia. A favore di famiglie e bambini che intendono spingersi oltre una visione meramente custodialistica, ma scelgono di affidarsi a una proposta di educazione a tutto tondo.