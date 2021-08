ESTATE 2021 Quartetto Namaste all’Arena del Borgo Bello… lezioni di tango

Quartetto Namaste all’Arena del Borgo Bello… lezioni di tango. Una serata di grande appeal con musicisti di vaglia e un affabulatore di rango: musicista e tanto altro. I magnifici quattro sono Michele Fabrizi (tastiere), Maria Chiara Fiorucci (arpa), ai clarinetti Natalia Benedetti e Guido Arbonelli. Quest’ultimo anche nel ruolo di narratore che tiene il filo rosso della storia del tango, argentino e non solo. La perizia di Arbonelli – già docente al Cherubini di Firenze (oggi al Conservatorio Morlacchi della città del Grifo), oltre che direttore della scuola diocesana di musica sacra “Girolamo Frescobaldi” – è straordinaria. Non solo suona, ma propone una narrazione della storia della musica tanguera, da Piazzolla a Gardel, da Galliano, allo stesso Arbonelli (ma è un valzer “della sposa”), alla musica klezmer centro-orientale, per chiudere con un Gershwin da sballo.

L’energia di questa compagine è straordinaria. Non svelo un segreto se ricordo che, nel corso della mattinata, Guido e Natalia hanno coronato il loro sogno d’amore e confermato un progetto di vita a due. Analogamente, Michele e Maria Chiara sono una solida coppia anche nella vita privata. Come dire che “Amor che muove il sole e l’altre stelle” ha posato il suo sguardo benevolo su due coppie che condividono progetti artistici e percorsi esistenziali. Che altro dire? Se non che il concerto è stato semplicemente straordinario. L’arena del Borgo Bello ha risuonato di musica e armonia. Come quella che regna nei cuori di chi esegue e di chi ascolta.