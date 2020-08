Estate 2020 | La Sagra del Cinema approda a Bevagna: quattro film, quattro serata d'autore

Un classico del cinema italiano entrato nell'immaginario collettivo nazionale (C'eravamo tanto amati, sabato 29 agosto), 4 apprezzate e pluripremiate opere contemporanee (Bangla, domenica 16 agosto, Smetto quando voglio, lunedì 24 agosto, Scialla!, venerdì 28 agosto e Veloce come il vento,giovedì 3 settembre), e un capolavoro animato per bambini di tutte le età (Inside out, giovedì 10 settembre): è questa la proposta della Sagra del Cinema 2020 a Bevagna, in piazza Filippo Silvestri. Le sei serate di cinema a ingresso gratuito si terranno alle ore 21.30, all'aperto e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

In esse si inserisce anche la quarta edizione del Comiciak - Festival della Commedia all'Italiana, ormai fiore all'occhiello dell'estate bevanate. “Comiciak è ispirato alla memoria di Mario Mattoli, regista così profondamente legato alla nostra città – sostiene il sindaco di Bevagna – tanto che Bevagna lo vuole ricordare proprio per rendergli il giusto onore per la sua prolifica e importante attività cinematografica. Il Premio, che porta il nome di Mario Mattoli, è già stato assegnato nel 2017 a Luca Verdone, regista cinematografico, nel 2018 a Pippo Franco, attore di chiara fama che ha debuttato nel film Appuntamento a Ischia del regista Mario Mattoli, nel 2019 a Enrico Vanzina, produttore e sceneggiatore, unitamente al Premio Giovani Promesse assegnato a Marina Crialesi, giovane e promettente attrice”.

A Bevagna la manifestazione sarà realizzata in collaborazione con La Strada del Sagrantino, Il Mercato delle Gaite, la Proloco di Cantalupo Castelbuono, il Centro sociale di Capro, il Centro sociale Madonna delle Grazie e la Proloco Torre del Colle