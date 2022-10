“Esplodere a colori”, un'anteprima a Palazzo Bartocci Fontana inaugura la ventesima stagione teatrale del Piccolo Teatro degli Instabili ad Assisi

Un anniversario importante per il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, che quest’anno festeggia i primi 20 anni di attività. Un Teatro, quello fondato da Carlo e Antonietta Angeletti nel 2002, che ha rappresentato e rappresenta una vera svolta culturale e sociale nel panorama teatrale di tutto il territorio umbro.

Nel piccolo gioiello di Via Metastasio sono passati tra i più grandi Artisti della scena italiana e con la direzione artistica di Fulvia Angeletti i confini del Teatro si sono sempre più allargati attraverso l’ideazione e la realizzazione di importanti progetti originali disseminati in ogni angolo della Città, mettendo sempre in primo piano la relazione Artisti e Comunità.

E’ con questo spirito che il 22 ottobre verrà presentata come anteprima di Stagione, la prima produzione di danza del Piccolo Teatro degli Instabili: "Esplodere a colori" di Carlos Molina e Lucia Guarino, in scena in doppia replica alle ore 18:30 e alle ore 21:00, presso il Salone nobile di Palazzo Bartocci Fontana in Via San Francesco n. 8.

Il progetto ha origine da una catena di incontri avvenuti nel 2019/2020 grazie al Piccolo Teatro degli Instabili, tra Carlos Molina e Lucia Guarino - qui in veste di coreografa. Successivamente il lavoro si è avvalso del supporto drammaturgico di Emma Tramontana e delle musiche di Nicola Frattegiani.

Lucia Guarino è una professionista affermata, interprete e coreografa originaria di Foligno, che si è formata e lavora tra l’Italia e l’Europa.

Carlos Molina è un ragazzo di Caracas di 25 anni, vive in Italia dal 2017 e ha numerosi interessi: danza, teatro, scrittura, arte. Non ha una formazione accademica ma si è affacciato da tre anni nel mondo del Teatro attraverso varie esperienze di Laboratori e Workshop. La sua è una storia che viene da lontano: dalla crisi del Venezuela al desiderio di vivere e studiare in Italia. A posare uno sguardo su di lui, Lucia, una guida, “un’interprete", una coreografa entusiasta e generosa.

Le diverse fasi creative di “Esplodere a colori” hanno ottenuto il prezioso contributo e sostegno di due Residenze artistiche: la prima, a dicembre 2021 presso il Centro Teatrale Umbro di Gubbio (Bando MiBACT - Regione Umbria - CURA – URA) e la seconda, a febbraio 2022 al Teatro del Carro di Badolato (Residenza Artistica Migramenti). Il progetto ha già ricevuto una Menzione speciale all’interno del Bando “Portraits on Stage” 2021: "Al progetto “Esplodere a colori” di Carlos Molina, ritenuto meritevole di menzione per la sincerità della ricerca creativa di un giovanissimo artista, che si mette in gioco a partire dalla sua passione, la danza. Attualmente non ha una specifica formazione ma, la danza diviene il linguaggio di esplorazione di una suggestione e di una tensione, quella dell’opera di Degas “Ballerina di quattordici anni” e sicuramente impulso allo studio del movimento."

Lo spettacolo si svolge in collaborazione con l’Auditorium Santa Caterina di Foligno e la Famiglia Bartocci Fontana di Assisi.